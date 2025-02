Do pięciu lat więzienia grozi 29-latkowi z powiatu oświęcimskiego, podejrzanemu o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad 8-latką. Mężczyzna ma zakaz kontaktowania się, a nawet zbliżania się do swojej córki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziewczynka przyszła do jednej ze szkół w gminie Chełmek ze śladami świadczącymi o stosowaniu wobec niej przemocy. Szkoła sporządziła Niebieską Kartę i zawiadomiła policjantów, którzy po przybyciu do szkoły i ustaleniu szczegółów powiadomili sąd.

Ośmiolatka - po decyzji sądu - trafiła pod opiekę rodziny, a jej ojciec do komisariatu.

"Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem fizycznego i psychicznego znęcania się nad małoletnim dzieckiem, nad którym miał obowiązek opieki" - poinformowała małopolska policja.

Grozi za to do 5 lat więzienia. 29-latek ma policyjny zakaz kontaktowania się, a nawet zbliżania się do córki.

Policjanci apelują: nie czekaj, reaguj. Przypominają, że najbliższa rodzina, sąsiedzi i świadkowie mają realny wpływ na zmianę sytuacji osoby doznającej przemocy. O podejrzeniu, że w rodzinie dzieje się źle można powiadomić dzielnicowego albo pracowników socjalnych, a w pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.