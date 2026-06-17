"Prezydent Nawrocki uważa, że dobrze zdobywa się głosy na budowaniu nastrojów antyukraińskich. To jest dla Polski bardzo szkodliwe" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Jego zdaniem Ukraińcy właśnie dlatego nie postrzegają Polski jako najbliższego sojusznika.

Paweł Zalewski RMF FM

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Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceminister o decyzji prezydenta Nawrockiego. "Bardzo szkodliwa dla Polski"

Poranna rozmowa w RMF FM rozpoczęła się od pytania o ostatnie wydarzenia w Białej Podlaskiej, gdzie zginął Rosjanin . Czy to, co się stało, wskazuje, iż rosyjskie służby robią w Polsce, co chcą? Wskazuje na to tryb egzekucji, jednak jeszcze nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie nad tym pracują, czekamy na efekt ich pracy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.

Jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, dotyczy ona konkretnej osoby i żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj sprawca myśli, w jaki sposób uciec - jeśli już nie uciekł. To sprawdzają służby. Poczekajmy na wyniki ich pracy - uspokajał wiceminister.

Umowa o współpracy Polski i Niemiec

W środę podpisana zostanie nowa umowa o współpracy wojskowej między Polską i Niemcami. Z dwóch źródeł PAP w Berlinie wynika, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy - Niemcy chcieli ujęcia w niej takich zapisów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, jakie znajdują w zawartych przez Polskę traktatach z Francją w ubiegłym roku czy z Wielką Brytanią w tym roku. Warszawa nie zgodziła się jednak na to. Dlaczego?

Patrzę na sprawę pozytywnie. Dla mnie najważniejsze są zapisy dotyczące współpracy sił zbrojnych i ministerstwa obrony. Ta umowa to gwarantuje. Dotyczy ona szerszej grupy spraw, także tranzytu wojsk przez Niemcy do Polski, współpracy w tym zakresie - mówił Zalewski.

Podkreślał, że uwowa ta jest tak ważna, ponieważ Amerykanie konsekwentnie przekazują odpowiedzialność za konwencjonalną obronę na kraje Europy. Obrona wschodniej flanki NATO spoczywać będzie więc na Polsce i Niemcach.

Musimy mieć daleko idące porozumienia, które spowodują, że ta wspólna obrona granicy NATO będzie skuteczna. Temu służy ta umowa - tłumaczył. Czy zatem w przypadku ataku Rosji na nasz kraj Polska będzie mogła liczyć na pomoc militarną Niemiec?

To jest oczywiste - stwierdził wiceminister Zalewski. Odpowiedź na to pytanie wynika z planów operacyjnych, które są przygotowane w NATO i które zakładają, że nie tylko Polska, ale wszystkie napadnięte kraje będą bronione. Polacy w tych planach odgrywają kluczową rolę. To jest także przyczyna wzrostu naszego znaczenia politycznego w Europie. Kluczową rolę będą odgrywały też Niemcy - dodawał. Jak zapewnił, w przypadku ataku "natychmiast zostaną uruchomione plany operacyjne".

Obecnie toczą się rozmowy z kolejnymi krajami w ramach NATO.

Gdzie powstanie amerykańska baza w Polsce?

Paweł Zalewski został zapytany również, gdzie miałaby powstać w Polsce amerykańska baza? Nam będzie zależało na tym, żeby powstała tam, gdzie jest centrum logistyczno-komunikacyjne. To jest także oczekiwanie Amerykanów. Oni chcą, żeby tego typu bazy były położone przy dużych miastach z pewnym potencjałem. Gdzie konkretnie? To będzie przedmiot rozmowy z Amerykanami - mówił wiceminister obrony narodowej.

Zaznaczył, że nie chce by budowa "całego miasteczka" była wyłącznie projektem rządowym, ale także samorządowym. Samej lokalizacji wiceminister nie chciał zdradzić.

Amerykanie chcą tych stałych baz w Polsce. Zmieniają logikę swojego funkcjonowania z obecności rotacyjnej na obecność stałą, która z ich punktu widzenia jest dużo tańsza. (...) Istotne jest to, że zwiększając stałą obecność żołnierzy, mówią Rosjanom: W Polsce mamy bardzo poważne interesy. Polska jest krajem ważnym - podkreślał.

Zalewski o MIG-ach dla Ukrainy: Nie ma zainteresowania

Tomasz Terlikowski zapytał następnie, dlaczego Polska wciąż nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29? Nie ma zainteresowania MiG-ami po stronie ukraińskiej - powiedział Zalewski.

Mam takie przekonanie, że Ukraińcy chcieliby, żeby te MiG-i były dopasowane do bardziej nowoczesnych warunków bojowych. A po naszej stronie nie ma zgody, byśmy ponosili za to koszty. Drugi powód jest taki, że przekazanie miało odbywać się w formie wzajemnej - i dzisiaj rozmawiamy na temat współpracy nad technologiami dronowymi. Te rozmowy nie zostały skonkludowane. One są bardziej po stronie przemysłu, a nie ministerstwa obrony. Nie szukałbym tutaj jakiegoś wielkiego problemu.

Jego zdaniem Ukraina nie szuka sojusznika w Polsce z jednego powodu: Dlatego, że prezydent Nawrocki uważa, że dobrze zdobywa się głosy na budowaniu nastrojów antyukraińskich. To jest dla Polski bardzo szkodliwe - ocenił.

Komentował również słowa Przemysława Czarnka, który stwierdził, że jeśli Ukraina nie wycofa się ze swojej decyzji i nie zmieni nazwy jednostki wojskowej, powinniśmy wstrzymać pomoc finansową i militarną dla Ukrainy.

To w takim razie jak wyobraża sobie dalszą obronę Ukrainy? Jak sobie wyobraża obronę naszych interesów, które są dziś bronione na froncie rosyjsko-ukraińskim? Linia polskiego bezpieczeństwa to nie jest granica Polski i Ukrainy. To jest front rosyjsko-ukraiński - podkreślał Zalewski.

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Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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