1 lipca w szpitalu w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) przestanie funkcjonować oddział położniczy. Decyzja ta została podjęta z powodu malejącej liczby porodów oraz rosnących kosztów utrzymania. Pacjentki będą musiały szukać pomocy w okolicznych placówkach, jednak poradnia ginekologiczno-położnicza w Ostrzeszowie nadal będzie działać.

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Zarząd szpitala w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) podjął decyzję o zamknięciu oddziału położniczego.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, Marta Żbikowska-Cieśla, decyzja została poprzedzona szczegółową analizą sytuacji kadrowej, demograficznej, organizacyjnej i finansowej placówki.

W uzasadnieniu wskazano m.in. na trwały kryzys kadrowy w zakresie personelu lekarskiego, małą liczbę porodów i duże koszty stałe utrzymania pełnej gotowości medycznej i kadrowej przy znikomym obłożeniu łóżek – powiedziała Żbikowska-Cieśla.

Coraz mniej porodów

Statystyki pokazują wyraźny spadek liczby porodów w Ostrzeszowie. W 2023 roku odbyły się tam 362 porody, w 2024 roku – 347, a w 2025 roku liczba ta spadła do 308.

Tak niewielkie obłożenie sprawiło, że utrzymanie oddziału stało się nieopłacalne.

Gdzie rodzić po zamknięciu oddziału?

Po zamknięciu oddziału położniczego, pacjentki z Ostrzeszowa będą mogły korzystać z usług szpitali w Kępnie (19 km) i Ostrowie Wielkopolskim (34 km).

W okolicy dostępne są również placówki w Kaliszu, Jarocinie, Krotoszynie, Pleszewie oraz Oleśnicy.

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia nie rezygnuje jednak z opieki nad kobietami. Nadal będzie działać poradnia ginekologiczno-położnicza, która zapewni specjalistyczną opiekę, w tym prowadzenie ciąży, diagnostykę, leczenie chorób kobiecych, profilaktykę cytologiczną i HPV, leczenie zaburzeń hormonalnych oraz opiekę w okresie menopauzy.

Z powodu drastycznego spadku liczby urodzeń oraz problemów kadrowych, zamknięto lub zawieszono też porodówki m.in. w Chodzieży, Gostyniu, Nowym Tomyślu, Grodzisku Wielkopolskim, Złotowie i Turku.





