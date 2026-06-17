Wielkopolska wzbogaciła się o wyjątkowe znalezisko archeologiczne. Mieszkaniec Wronek podczas pobytu nad Wartą natknął się na miecz pochodzący z czasów średniowiecza. Po przekazaniu broni do Muzeum Ziemi Wronieckiej jej autentyczność potwierdził archeolog Ryszard Pietrzak. Wstępne badania wykazały, że zabytek pochodzi z XI wieku.

/ Muzeum Ziemi Wronieckiej / Facebook

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W nurcie rzeki Warty, na terenie gminy Wronki (woj. wielkopolskie) dokonano niezwykłego odkrycia, które już teraz określane jest mianem jednego z najważniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat w regionie.

Mieszkaniec Wronek, Mirosław Tucholski, natrafił na średniowieczny miecz datowany na XI wiek. Po wydobyciu cennego artefaktu i przekazaniu go do Muzeum Ziemi Wronieckiej, jego autentyczność potwierdził archeolog Ryszard Pietrzak.

Skarb z głębin rzeki

Odkrycie miecza natychmiast wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i środowisk naukowych.

Broń, która przetrwała w wodach Warty ponad tysiąc lat, stanowi nie lada zagadkę dla badaczy. Jak podkreślają eksperci, jego pojawienie się w Warcie rodzi wiele pytań. Czy należał do wojownika przemierzającego te ziemie ? Czy może została wyrzucona z łodzi płynącej Wartą w wyniku jakiegoś aktu kultu?

Wartość historyczna i naukowa

Nie ulega wątpliwości, że znalezisko ma ogromną wartość zarówno historyczną, jak i naukową. Dzięki odpowiedzialnej postawie znalazcy, bezcenny zabytek trafił do muzeum, gdzie będzie służył badaczom, edukatorom oraz wszystkim mieszkańcom zainteresowanym historią regionu.

Jak podkreślają przedstawiciele Muzeum Ziemi Wronieckiej, to wyjątkowa okazja, by przybliżyć lokalną przeszłość i wzbogacić wiedzę na temat średniowiecznych dziejów tych ziem.

O odkryciu natychmiast poinformowano Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a miecz został odpowiednio zabezpieczony. Podczas specjalnego spotkania z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, władz samorządowych oraz ekspertów, burmistrz Wronek Rafał Zimny zadeklarował wsparcie finansowe na konserwację i opracowanie zabytku.

Prace konserwatorskie zostaną przeprowadzone w specjalistycznej pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Po zakończeniu niezbędnych prac konserwatorskich, miecz zostanie udostępniony zwiedzającym w Muzeum Ziemi Wronieckiej. Już za kilka miesięcy mieszkańcy regionu oraz turyści będą mogli podziwiać ten niezwykły zabytek i poznać jego fascynującą historię.