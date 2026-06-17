Od przyszłego tygodnia nastąpią istotne zmiany dla kierowców, którzy zostali złapani na jeździe samochodem będąc pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających. Od środy, 24 czerwca, aż pięciokrotnie wzrośnie opłata za obowiązkowy kurs reedukacyjny. Dotąd był to koszt 500 zł, po zmianach będzie to 2500 złotych.

Policyjna kontrola trzeźwości (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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Pijani kierowcy to problem, który poniekąd wpisał się już w rzeczywistość polskich dróg. Od lat stanowią jedno z najczęstszym przyczyn wypadków. Rząd próbuje na różne sposoby odstraszyć osoby, które po wypiciu alkoholu lub zażyciu innych środków odurzających decydują się, by wsiąść za kółko.

Droższe kursy reedukacyjne dla pijanych kierowców

Od 24 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, w życie wchodzą zmiany przepisów dotyczących płatnych kursów reedukacyjnych, jakie kierowca przyłapany na prowadzeniu auto pod wpływem alkoholu, obowiązkowo musiał przejść.

Dotąd koszt takiego kursu wynosił 500 zł. Po zmianach będzie to 2500 zł, a więc wysokość opłaty wzrośnie pięciokrotnie.

O zmianie tych przepisów zdecydowało rozporządzenie ministra zdrowia, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dokument określa m.in. program kursów reedukacyjnych, wzór zaświadczenia o ich ukończeniu, a także zasady kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne.

Obowiązkowe badania

Resort zdrowia tłumacząc wprowadzenie zmian, argumentuje, że "dotychczasowa opłata nie odpowiada już rzeczywistym kosztom organizacji takich szkoleń, a jednocześnie nie pełni wystarczająco funkcji prewencyjnej".

Ponadto zmiany nakładają na kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, obowiązek wykonania badań lekarskich i psychologicznych. Po otrzymaniu decyzji o nakazie poddaniu się takim badaniom, mają miesiąc wykonanie takiego badania.

Pijani kierowcy to bardzo poważy problem na naszych drogach. Tylko w ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad 95 tysięcy kierowców, będących pod wpływem alkoholu.