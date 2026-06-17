Pijany kierowca z pięcioma zakazami prowadzenia pojazdów został zatrzymany po pościgu, a następnie... wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska na Mazowszu musiał zapłacić jedynie poręczenie majątkowe.

Policja - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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Koło Dzierżążni w województwie mazowieckim policjanci zauważyli samochód jadący "wężykiem" - okazało się, że kierowca nie miał zapiętych pasów. Próbowali go zatrzymać, jednak ten zaczął uciekać. Porzucił potem pojazd i uciekał pieszo, przeskakując przez ogrodzenia. Szybko jednak został obezwładniony.

Trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów

W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawione przez ten sam sąd trzy dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i dwa czasowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Wiadomo, że 29-latek był już skazany za podobne przestępstwa. W związku z recydywą grozi mu 7 i pół roku więzienia.

Śledczy uznali natomiast, że podejrzany będzie mógł wrócić do domu i wystarczy jedynie poręczenie majątkowe. Nie chcą ujawniać, w jakiej wysokości.