Ktoś chciał zepsuć obchody 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Szef FBI Kash Patel poinformował dzisiaj, że amerykańskie służby udaremniły przygotowywany zamach podczas gali UFC przed Białym Domem. Plan złoczyńców miał zakładać m.in. atak dronowy i wykorzystanie snajperów.

Gala UFC Freedom 250 przed Białym Domem / IMAGO/Evan Vucci - Pool via CNP /MediaPunch/Imago Stock and Peop / East News

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"10 czerwca FBI i nasi partnerzy w organach ścigania dowiedzieli się o potencjalnym zagrożeniu dla wydarzenia UFC America 250 w Waszyngtonie (...) Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a planowane ataki zostały udaremnione" - napisał Patel na platformie X.

Z ustaleń FBI wynika, że zamachowcy planowali użyć dronów z materiałami wybuchowymi do ataku na budynki w pobliżu wydarzenia, co miało wywołać masową ewakuację i skierować tłum w stronę przygotowanego stanowiska snajperskiego. Następnie planowano drugi etap ataku - szturm na bramę Białego Domu.

Miliarderzy na celowniku?

Śledczy dotarli do rozmów prowadzonych przez podejrzanych w aplikacji Signal, gdzie omawiano szczegóły operacji. Część osób miała spotkać się w Fredericksburgu w stanie Wirginia, by przygotować się do zamachu. Jeden z zatrzymanych przyznał - podaje Fox News - że celem ataku mieli być "kapitaliści, miliarderzy" oraz politycy powiązani z American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

FBI, po rozpoznaniu zagrożenia rozpoczęło działania, które doprowadziły do zatrzymania pierwszego podejrzanego w Cincinnati. Śledztwo objęło co najmniej 12 biur terenowych FBI w różnych stanach.

Dyrektor FBI Kash Patel podkreślił, że dzięki szybkiej reakcji służb udało się zapobiec tragedii. "Jesteśmy przygotowani, by wykrywać, reagować i stawiać przed sądem tych, którzy zagrażają życiu obywateli, zwłaszcza podczas dużych wydarzeń" - przekazał Patel, cytowany przez Fox News.

Kash Patel w trakcie gali UFC / IMAGO/Bonnie Cash - Pool via CNP /MediaPunch/Imago Stock and Peo

Gala UFC Freedom 250 była jednym z najważniejszych wydarzeń weekendu w USA z okazji 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wzięło w niej udział około 4,3 tys. osób, w tym 1,2 tys. żołnierzy. W oktagonie walczyło 14 zawodników z całego świata.