Policjanci z Krakowa, we współpracy z hiszpańskimi służbami, zatrzymali w Barcelonie 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą dokonującą oszustw metodą "na legendę". Mężczyzna od miesięcy ukrywał się przed polskimi organami ścigania, a jego przestępcza działalność przyniosła mu ogromne zyski. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi jego czerwone Ferrari warte ponad milion złotych.

/ Policja /

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Zatrzymany 24-latek, według ustaleń śledczych, pełnił jedną z najważniejszych ról w strukturze grupy oszustów.

"Miał odpowiadać za organizowanie pracy pozostałych uczestników grupy, wydawanie poleceń, przydzielanie zadań oraz koordynowanie działań na terenie całego kraju. Wszystko wskazuje, że znajdował się tuż poniżej telefonistów, którzy stanowią najważniejszy szczebel struktury oszukańczego procederu" - informują policjanci.

Mężczyzna był poszukiwany od sierpnia ubiegłego roku na podstawie listu gończego, a od października 2025 roku także Europejskim Nakazem Aresztowania. W tym czasie przebywał na terenie różnych państw Unii Europejskiej, m.in. na Węgrzech, nadal koordynując działania grupy.

Przełom w śledztwie i zatrzymanie w Hiszpanii

Przełom nastąpił w ubiegłym tygodniu, kiedy policjanci z Krakowa uzyskali nowe informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego. Trop prowadził do Barcelony.

Funkcjonariusze natychmiast nawiązali współpracę z oficerem łącznikowym polskiej policji w Hiszpanii, który przekazał informacje tamtejszym służbom. Już następnego dnia, 11 czerwca, hiszpańska policja zatrzymała 24-latka.

Luksusowe życie za pieniądze z oszustw

Jak ustalili śledczy, zatrzymany prowadził wystawne życie, korzystając z ekskluzywnych hoteli i drogich samochodów.

"Finanse, którymi dysponował, pochodziły z oszustw, których ofiarami padały głównie osoby starsze. W wielu przypadkach pokrzywdzeni, przekonani, że pomagają członkom swojej rodziny, przekazywali oszustom oszczędności całego życia, tracąc niejednokrotnie cały zgromadzony majątek" - podkreślają policjanci.

W ramach śledztwa zabezpieczono również luksusowy samochód - Ferrari 458 warte ponad milion złotych, które użytkował zatrzymany. Pojazd został zabezpieczony na poczet przyszłych kar i odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zatrzymany przebywa obecnie w hiszpańskim areszcie i oczekuje na decyzję o ekstradycji do Polski.