Warunki na beskidzkich szlakach górskich są dobre, a nawet bardzo dobre, choć w niektórych miejscach, po ostatnich opadach, może być ślisko i nieco błotniście - poinformował w środę GOPR. Temperatura w dolinach wynosi 18 st. C, zaś powyżej 1000 m n.p.m. o sześć kresek mniej.

Beskidy - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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GOPR: Dobre warunki na szlakach

Goprowcy podali w środę, że warunki na beskidzkich szlakach górskich są dobre, a nawet bardzo dobre.

Dodali, że po ostatnich opadach w niektórych miejscach może być ślisko i nieco błotniście. Temperatura w dolinach wynosiła 18 stopni, a powyżej 1000 m n.p.m. o sześć kresek mniej.

Widoczność na ogół jest dobra, choć w rejonie Pilska i Hali Miziowej pojawiają się chmury, który ograniczają ją do 1000 metrów - powiedział ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku.

Ratownicy uczulą turystów o właściwym ubiorze

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie nie wydało ostrzeżeń dla rejonu Beskidów. W górach działają koleje linowe.

Ratownicy przypomnieli, że turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty. Pomocne będą też kijki. Koniecznie należy mieć naładowany telefon i zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek" oraz powerbank.

W razie wypadku w górach można wezwać GOPR, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.