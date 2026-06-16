Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON do podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Propozycja, zgłoszona przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla zwiększonej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzja ta wpisuje się w szerszy kontekst sojuszniczych zobowiązań i bezpieczeństwa narodowego.

Rząd przygotowuje się do utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce / Shutterstock

Rząd przyjął projekt uchwały dotyczącej utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego omówił gwarancje finansowe, infrastrukturalne i logistyczne dla zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy.

Premier Donald Tusk podkreślił konieczność przygotowania Polski na przyjęcie amerykańskich wojsk.

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Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o przyjęciu uchwały Rady Ministrów upoważniającej szefa MON do podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Projekt uchwały przedstawił wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szłapka podkreślił, że od lat polskie rządy zabiegały o obecność sił sojuszniczych w Polsce, szczególnie Stanów Zjednoczonych. Tutaj wszystkie rządy, myślę, że są bardzo konsekwentne, wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność była stała, a nie rotacyjna - dodał.

Wcześniej tego samego dnia zebrał się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, który omówił szczegóły dotyczące finansowania, infrastruktury oraz logistyki niezbędnej do zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej.

Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że został upoważniony do kontaktów z Amerykanami i do koordynacji całego procesu.