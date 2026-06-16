Państwa UE pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dot. ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych – wskazywała w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Polityk mówiła, że zmiana nie może być przeprowadzona zbyt szybko, a jej realnym terminem jest przyszły rok. Nowackiej podoba się fakt, że różne firmy czy instytucje chcą nagradzać ambicje uczniów celujących w świadectwo z czerwonym paskiem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kiedy ograniczenie mediów społecznościowych dzieciom? Minister o możliwym terminie

"Wariactwem" i "nacjonalistycznymi bzdurami" minister edukacji Barbara Nowacka nazwała działania posła Janusza Kowalskiego, który zapowiadał niedawno, że sprawdzi, ilu obcokrajowców pracuje w polskich ministerstwach. Kowalski sugerował, że np. Ukraińcy są faworyzowani względem Polaków przy obsadzaniu stanowisk w resortach. Nowacka tłumaczyła, że w MEN-ie są praktykanci z Ukrainy, a resort "nie patrzy w ich narodowość". Są to m.in. osoby z Kartą Polaka.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego wskazała, że tak samo było, gdy ministerstwem kierował Przemysław Czarnek.

Ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dzieciom

Wielka Brytania ograniczy dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Na taki krok zdecydowała się już Australia.

Minister edukacji Barbara Nowacka mówiła w RMF FM, iż przykład Australii pokazał, gdzie mogą wystąpić problemy. Teraz państwa Unii pracują nad wspólnymi rozwiązaniami.

Polska zdecydowanie o tym myśli. Ja jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby dzieci, przynajmniej do 15. roku życia, nie miały dostępu do wszystkich patotreści czy pornografii - powiedziała minister w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Pierwszym krokiem ma być ustawa, która wchodzi teraz pod obrady Sejmu dot. ograniczenia dostępu do treści pornograficznych poprzez "bezpieczną, anonimową weryfikację wieku" - tłumaczyła Nowacka.

Po kilku miesiącach od wprowadzenia zmian 60-70 proc. kont w mediach społecznościowych australijskich młodych ludzi wróciło do sieci. Dzisiaj wiemy, że żeby to zrobić skutecznie, nie może to być zrobione bardzo szybko - powiedziała Nowacka.

Jej zdaniem wprowadzenie ograniczeń w przyszłym roku jest realne.

Nasza rozmówczyni dodała, że nauczyciele oczekują zmiany centralnej w sprawie telefonów w szkołach, ponieważ rozwiązania lokalne bywają podważane.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka mówiła w Porannej rozmowie o ograniczeniu mediów społecznościowych dzieciom / Shutterstock/RMF FM/Marcin Suchmiel /

List do lodziarni ws. czerwonego paska - dobry krok?

Rzecznik Praw Dziecka napisała niedawno list do lodziarni, która nagradza uczniów z czerwonym paskiem na świadectwie. RPD zasugerowała, by tego nie robić.

Kompletnie zastępcza dyskusja - uważa Barbara Nowacka. Oczywiście wszyscy widzimy, że i szkoła wymaga zmian, i nauczyciele wymają wsparcia, i rodzice też dobrze, żeby czasem nie wywierali takiej presji na nauczycieli w sprawie czerwonych pasków - dodała polityk.

Minister edukacji mówiła, że szkoła ma uczyć ambicji, a życie to nieustanne wyzwania. Jeśli młody człowiek chce podjąć wyzwanie, by mieć czerwony pasek, to dobrze - wskazała Nowacka. W jej opinii "super" jest także to, że różne firmy, instytucje też nagradzają ambicje młodych ludzi.

Zmian dotyczących czerwonych pasków resort w tej chwili nie planuje.

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