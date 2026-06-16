Już w środę punktualnie o godzinie 10:00, słuchacze RMF24 będą mogli wziąć udział w kolejnej debacie z cyklu „Fakty i Radio RMF24”. Tym razem tematem przewodnim będzie kwestia, która od kilku tygodni elektryzuje zarówno kierowców, jak i ekspertów rynku paliwowego. Dyskusję poprowadzi Tomasz Terlikowski, a w warszawskim studiu pojawią się urzędnicy i analitycy, którzy odpowiedzą na najważniejsze pytania dotyczące przyszłości cen paliw w Polsce.

/ RMF FM

Od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy. Od przyszłego miesiąca zrezygnują z obniżki VAT-u na paliwo i stosowania cen maksymalnych. Tym samym wycofane zostaną wprowadzone w ubiegłym roku ulgi podatkowe, które miały na celu złagodzenie skutków gwałtownych podwyżek na stacjach, wywołanych zawirowaniami na światowych rynkach surowców oraz niestabilną sytuacją geopolityczną.

Jakie będą konsekwencje tej decyzji? Czy powinniśmy spodziewać się gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego? A może rynek zareaguje spokojniej, niż przewidują pesymiści? Odpowiedzi na te pytania poszukają goście środowej debaty.

W warszawskim studiu RMF24 pojawią się trzy osoby, których wiedza i doświadczenie pozwolą szeroko spojrzeć na problem końca ulgi na paliwo:

Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii odpowie na pytania dotyczące rządowych planów wobec polityki paliwowej oraz wyjaśni, jakie działania podejmowane są w celu złagodzenia skutków wzrostu cen dla konsumentów i przedsiębiorców.

Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka w dziedzinie rynków energetycznych, przeanalizuje sytuację międzynarodową i spróbuje przewidzieć czy Ameryka, Iran i Izrael zakończą ostatecznie wojnę, czy też ceny znowu mogą rosnąć.

Michał Stajniak wicedyrektor działu analiz XTB, usłyszy pytanie o prognozy rynkowe.

Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w najbliższych miesiącach?

Czy koniec ulgi oznacza powrót do rekordowych poziomów cen z ostatnich lat?

Jakie działania podejmuje rząd, by złagodzić skutki podwyżek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw?

Czy alternatywne źródła energii, takie jak elektromobilność czy wodór, mogą w najbliższym czasie wpłynąć na rynek paliwowy?

Już 17 czerwca o 10:00 włączcie Fakty i Radio RMF24 - nie przegapcie tej debaty!

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