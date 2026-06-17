Czujność mieszkańca Piły (Wielkopolskie) i powiadomienie z aplikacji "mojeIKP" doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu znaczne ilości silnych leków narkotycznych. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali już 9 osób, w tym dwóch lekarzy.

/ Policja /

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Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia mieszkańca Piły, który w ubiegłym roku zauważył podejrzaną aktywność na swoim internetowym koncie pacjenta.

"System poinformował go o wystawieniu recepty na jego dane. Ten jednak nie posiadał wiedzy o wizycie lekarskiej ani o przepisanym leku" - przekazali śledczy.

To zgłoszenie stało się punktem wyjścia do odkrycia procederu na dużą skalę.

Lekarze kluczowym ogniwem grupy przestępczej

Wśród 9 zatrzymanych osób znalazło się dwóch lekarzy z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego.

Według ustaleń śledczych to właśnie oni wystawiali recepty na silne leki psychotropowe, opioidowe oraz medyczną marihuanę na osoby, które nie były ich pacjentami.

Leki były następnie wykupywane w aptekach na terenie całego kraju, odsprzedawane, a także wysyłane za granicę.

Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli aż 1,2 mln złotych gotówki w różnych walutach, samochód marki Audi o wartości ponad 200 tys. zł oraz złoto wycenione na kwotę przekraczającą 200 tys. zł.

Przejęto także znaczne ilości leków o działaniu narkotycznym i psychotropowym, tysiące blistrów z tabletkami przygotowanymi do nielegalnej sprzedaży oraz kilka tysięcy bezprawnie wystawionych recept medycznych.

/ Policja /

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

"Co warte uwagi, sprawa być może nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie czujność pokrzywdzonego oraz pobrana przez niego aplikacja powiązana z internetowym kontem pacjenta, dzięki której mężczyzna zwrócił uwagę na fałszywą receptę" - zaznaczają funkcjonariusze.

/ Policja /

Większość z zatrzymanych usłyszała już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych oraz produktów leczniczych, a także nielegalnego nabywania i zbywania leków, w tym wywozu ich poza granice kraju.

Za te czyny grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. 5 osób trafiło już do aresztu.