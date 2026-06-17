Policjanci z Katowic ustalili tożsamości kobiety, którą trzy dni temu znaleziono w okolicach dworca PKP. Wcześniej funkcjonariusze opublikowali zdjęcie kobiety, gdyżnie było wiadomo, jak się nazywa.

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Kobieta została znaleziona 14 czerwca w rejonie dworca PKP w Katowicach. Trafiła do szpitala. Do dziś nie było wiadomo, jak się nazywa.

Policja prosiła o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety.

Jak podawano w komunikacie, kobieta ma około 45 lat, jest szczupłej budowy ciała, ma około 165 cm wzrostu. W momencie jej odnalezienie była w czarnych spodniach, granatowym swetrze, czarnej bluzie z kapturem i czarnych pantoflach.

Kilka godzin po opublikowaniu wizerunku kobiety, policjantom udało się ustalić dane jej rodziny i skontaktować z bliskimi.