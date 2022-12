"Wstydu na pewno nie ma, zagraliśmy zupełnie inaczej niż w pierwszych trzech meczach grupowych" - tak o wczorajszym występie Biało-Czerwonych w 1/8 finału mundialu mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Kłos były reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata w Korei Płd. i Japonii w 2002 r. Wczoraj Polacy przegrali 1:3 z Francuzami.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Kłos o meczu z Francją: Wstydu nie ma

To mogło się momentami podobać - tak o meczu Polska-Francja mówił Tomasz Kłos. Jak zauważył gość Roberta Mazurka, taktyka, która była w meczach fazy grupowej różniła się od wczorajszej. Wczoraj nic nie musieliśmy, nie mieliśmy nic do stracenia, mogliśmy wywołać sensację - stwierdził były reprezentant Polski.

Kłos skrytykował grupowe spotkanie z Argentyną, które Polacy przegrali 0:2. Ten mecz naprawdę nie wyglądał dobrze - stwierdził nasz gość. To było kwestią czasu, kiedy tę bramkę stracimy - dodał.

Taktyka, ustawienie Polaków przed mistrzostwami świata a na mistrzostwach świata było odmienne. Graliśmy trójką z tyłu, a na mistrzostwach graliśmy czwórką. Oczywiście to było spowodowane problemami kadrowymi - ale takie coś trzeba dużo wcześniej ustawiać - zwracam uwagę Kłos.

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa, czy to oznacza, że Czesław Michniewicz powinien opuścić reprezentację. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, tu jest za dużo aspektów - stwierdził Kłos. Po meczach grupowych nie jestem za tym, żebyśmy tak grali, zatem należałoby poszukać jakichś innych rozwiązań. Ale po ostatnim meczu - widziałem tę iskierkę, widziałem zawodników, którzy dostali wiatru w plecy - w niektórych momentach - mówił.

Oceniając występ polskich piłkarzy, Kłos mówił, że "Wojtek Szczęsny pokazał wielką klasę, odporność psychiczną". Piotr Zieliński był dużo przy piłce - nie ulega wątpliwości, że potrafi robić magię z piłką, a to, że on przytrzymuje na 30, 40 metrze, to nic nam nie pomoże - podkreślił.

Robert Mazurek pytał też Tomasza Kłosa o to, kto jego zdaniem zostanie mistrzem świata. Na pewno Francja ma duże szanse. I będę upierał się przy Argentynie. Chciałbym zobaczyć Argentynę w finale - przyznawał Kłos. A potencjalny finał Argentyna - Francja? Lepszego scenariusza nie można ułożyć - stwierdził.