Kylian Mbappe, skrzydłowy piłkarskiej reprezentacji Francji, który zdobył dwa gole w wygranym 3:1 meczu 1/8 finału z Polską, podkreślał, że nie bramki i indywidualne osiągnięcia są jego celem. "Celem jest mistrzostwo świata. Tylko o tym marzę i po to tu przyjechałem" - wskazał.

Kylian Mbappe / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Niespełna 24-letni piłkarz, który urodziny będzie obchodził dwa dni po finale mundialu, wydaje się być skupiony tylko na obronie tytułu. Cztery lata temu w meczu 1/8 finału Mbappe także zdobył dwie bramki dla Francji, która pokonała wówczas Argentynę 4:3.

Przygotowywałem się do tego turnieju przez cały sezon psychicznie i fizycznie. Chciałem być gotowy na ten występ i... jestem. Potrzebuję skupienia na turnieju i na mojej grze, dlatego wcześniej nie rozmawiałem (z mediami - przyp. red.). Nie jestem tu po to, by zdobyć Złotą Piłkę czy Złotego Buta. Oczywiście, jeśli wygram, to będę szczęśliwy, ale nie po to tu jestem. Przyjechałem po triumf, po to, by pomóc drużynie narodowej Francji - podkreślił.

Mbappe pierwsza bramkę przeciw Polsce zdobył w 74. minucie, a drugą w doliczonym czasie gry, co dało "Trójkolorowym" prowadzenie 3:0. To była bramka numer dziewięć Francuza w MŚ. Najlepszym strzelcem w historii mundialu jest pochodzący z Opola reprezentant Niemiec Miroslav Klose - 16 goli w czterech turniejach.

"Mbappe będzie najlepszym zawodnikiem przez wiele lat"

Napastnika chwalił trener biało-czerwonych Czesław Michniewicz.

"Skrzywdził" nas dzisiaj, ale kibicuję mu, bo to prawdziwa gwiazda. Myślę o (Lionelu) Messim, (Cristiano) Ronaldo, Lewandowskim. Jeśli ktoś ma przejąć stery po nich, to myślę, że Mbappe będzie najlepszym zawodnikiem przez wiele lat - ocenił polski szkoleniowiec.

W ćwierćfinale mistrzowie globu zmierzą się z lepszym w drugim niedzielnym meczu między Anglią a Senegalem.

