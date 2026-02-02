"To byłby strategiczny, historyczny błąd - nieakceptowalny, absurdalny, idiotyczny, głupkowaty. Nie wierzę w taki scenariusz" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050 Ryszard Petru, pytany o ewentualne wyjście jego ugrupowania z koalicji rządzącej. "Niektórzy za dużo gadają w telewizjach. Straszenie wychodzeniem z koalicji jest szantażem" - dodał.

Ryszard Petru RMF FM

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru uważa, że wyjście jego partii z koalicji byłoby strategicznym błędem.

Petru nie planuje zmieniać barw partyjnych mimo przegranej jego kandydatki w wyborach na szefa Polski 2050.

"Każdy koalicjant się rozpycha"

W żadnym wypadku nie ma sensu wychodzenia z koalicji. Uważam, że jeżeli ktoś w koalicji nie jest w stanie realizować swojego programu, to jest jego wina, a nie koalicjantów - przekonywał Ryszard Petru w Porannej rozmowie w RMF FM. Każdy koalicjant się rozpycha i myśli głównie o swoim elektoracie - dodał poseł Polski 2050. Jak zauważył, w takiej sytuacji trzeba "być wyrazistym, a jednocześnie się dogadywać".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To byłby idiotyczny błąd". Petru o przyszłości Polski 2050

Gdybym był premierem rządu i ktoś szantażowałby mnie wychodzeniem z koalicji, to bym pewnego dnia uznał, że lepsze są wcześniejsze wybory. Tak się nie da rządzić - stwierdził były lider Nowoczesnej.

"Jestem w grupie, która przegrała"

Ryszard Petru był też pytany o wybory w Polsce 2050. Nową szefową tego ugrupowania została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Rozmówca Tomasza Terlikowskiego zapewnił, że nie zamierza zmieniać barw partyjnych.

Nic takiego się nie wydarzyło. Wygrała kandydatka, na którą nie głosowałem, ale akceptuję ten fakt - stwierdził. Jestem otwarty na współpracę. Zawsze jest tak i wielokrotnie to powtarzałem, że to ten, kto wygrywa wybory, składa ofertę współpracy tym, którzy przegrali. Ja jestem w tej grupie, która przegrała, bo głosowałem na Paulinę Hennig-Kloskę - tłumaczył Petru.

Odnosząc się do krytycznych głosów pod jego adresem, gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreślił, że nie czuje się szkodnikiem w Polsce 2050. Nie obawia się też wyrzucenia z partii.

Gdyby to miało nastąpić, to by już nastąpiło - ocenił.

Co dalej z karierą Szymona Hołowni?

Ryszard Petru / Jakub Rutka / RMF FM

W rozmowie pojawił się też temat politycznej przyszłości byłego marszałka Sejmu i założyciela Polski 2050 - Szymona Hołowni. Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby wszedł do rządu. Natomiast on musi zdefiniować, jakie ma plany - zauważył Ryszard Petru. Jak dodał, z partyjnych spotkań nie przypomina sobie jednoznacznej deklaracji Hołowni ws. tego, czym chce się teraz zajmować.

Warto przypomnieć, że były marszałek Sejmu nie walczył o kolejną kadencję w fotelu lidera Polski 2050. Chciał zostać Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców, ale nie udało mu się wywalczyć tego stanowiska.

Założyciel ugrupowania powinien zdefiniować swoje oczekiwania wobec swojej pozycji. Dzisiaj taką szansę ma i powinien ją wykorzystać - stwierdził Petru, odnosząc się do pomysłu, by Hołownia został honorowym przewodniczącym Polski 2050.

