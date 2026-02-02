​Kilkudziesięciu strażaków ruszyło walczyć z pożarem ropy na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Na wysokości Konina, między węzłami Sługocin i Modła, zderzyły się dwie ciężarówki.

Pożar na autostradzie A2 w woj. wielkopolskim. Utrudnienia w ruchu / KMP Konin / Policja

Na autostradzie A2 w okolicach Konina doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, w wyniku czego wylała się ropa i wybuchł pożar.

Do akcji skierowano m.in. specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Obaj kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Bieniamin Kubiak-Piłat, strażacy skupili się przede wszystkim na ugaszeniu pożaru, który wybuchł po tym, jak z jednego z samochodów na jezdnię wylała się ropa.

/ KMP Konin / Policja

Na miejscu pracuje obecnie 11 zastępów straży pożarnej w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Jak przekazał nam dyżurny wielkopolskich strażaków, kierowcy obu ciężarówek o własnych siłach opuścili pojazdy, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Autostrada A2 między węzłami Sługocin i Modła była zablokowana w obu kierunkach. Obecnie otwarto ruch jednym pasem w stronę Poznania.

Samochody osobowe jadące w kierunku Warszawy, które utknęły w korku, zostały wycofane na pobliską stację benzynową. Stamtąd drogami technicznymi i lokalnymi policja wytyczyła objazd.