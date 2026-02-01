Dramatyczne chwile przeżyli narciarze i snowboardziści w ośrodku Stepanowo niedaleko Moskwy. Doszło tam do poważnej awarii wyciągu - urządzenie zatrzymało się nagle, a na wysokości utknęło aż 50 osób.
Jak poinformował przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, akcja zakończyła się sukcesem. "Operacja została zakończona, nie ma ofiar, ewakuowano 50 osób" - przekazało ministerstwo agencji TASS.
Ratownicy podkreślają, że mimo trudnych warunków pogodowych - silnego mrozu i wiatru - nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
Narciarze i snowboardziści musieli czekać na pomoc około dwóch godzin. Przez ten czas byli narażeni na niską temperaturę i silny wiatr. Część osób, zniecierpliwiona oczekiwaniem, zdecydowała się na ryzykowny krok - skok z wyciągu prosto w śnieg. Nie obyło się bez drobnych urazów. Innych ratownicy ściągali przy pomocy drabin.