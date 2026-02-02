Hubert Hurkacz awansował na 52. miejsce w światowym rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się na 55. pozycję – to jego najlepszy wynik w karierze. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpan Carlos Alcaraz, który po zwycięstwie w Australian Open powiększył przewagę nad Jannikiem Sinnerem z Włoch. Trzecie miejsce zajmuje Serb Novak Djoković.
- Hubert Hurkacz awansował w rankingu ATP z 55. na 52. miejsce.
- Kamil Majchrzak przesunął się z 59. na 55. pozycję - to jego najwyższy wynik w karierze.
- Liderem rankingu pozostaje Carlos Alcaraz, który wygrał Australian Open i ma 13 650 punktów.
Carlos Alcaraz, który w niedzielę po raz pierwszy wygrał wielkoszlemowy Australian Open i jako najmłodszy w historii tenisista skompletował "Karierowego Szlema", obecnie prowadzi z przewagą 3350 punktów nad Jannikiem Sinnerem.
Na trzecie miejsce wrócił 38-letni Novak Djoković, finalista z Melbourne, a na czwarte spadł Niemiec Alexander Zverev, który w Australian Open odpadł w półfinale.
Niewielki awans odnotowali Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Obaj polscy tenisiści odpadli w Melbourne w drugiej rundzie. W przypadku Majchrzaka 55. miejsce jest najwyższym w karierze.
1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13650 pkt
2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 10300
3. (4) Novak Djoković (Serbia) 5280
4. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 4605
5. (5) Lorenzo Musetti (Włochy) 4405
6 (6) Alex de Minaur (Australia) 4080
7. (9) Taylor Fritz (USA) 3940
8. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3725
9. (7) Ben Shelton (USA) 3600
10. (10) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3235
...
52. (55) Hubert Hurkacz (Polska) 965
55. (59) Kamil Majchrzak (Polska) 918