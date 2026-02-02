Kraków otrzyma ponad 13 milionów złotych unijnego dofinansowania na rozwój infrastruktury, mającej chronić miasto przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje w Nowej Hucie, gdzie powstały już nowe zbiorniki retencyjne, m.in. na osiedlu Wolica i przy ul. Burzowej. Ich zadaniem jest przejmowanie nadmiaru wód opadowych podczas intensywnych deszczów.

Projekt "Adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększeniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa - Nowej Huty" znalazł się na liście dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu FEnIKS. Całkowita wartość inwestycji to 17,78 mln zł, z czego unijne wsparcie pokryje 76,5 proc. kosztów.

Zbudowane już zbiorniki przy ul. Burzowej i na os. Wolica obsłużą zlewnie o łącznej powierzchni blisko 750 hektarów, a ich pojemność przekroczy 2,2 tys. metrów sześciennych. Środki unijne zapewnią refundację kosztów ich budowy.

Dodatkowo na os. Wolica, przy ul. Betonowej i ul Wiązowej, powstaną dwa kolejne zbiorniki o łącznej pojemności 1,4 tys. m³. Inwestycje te mają być swoistą "polisą ubezpieczeniową" dla mieszkańców Nowej Huty na wypadek gwałtownych opadów.

Za realizację projektu odpowiadają Zarząd Infrastruktury Wodnej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec 2027 roku. Inicjatywa wpisuje się w szersze działania na rzecz adaptacji miast do zmian klimatu, poprawiając bezpieczeństwo, jakość życia mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego w Krakowie - zapewnia magistrat.