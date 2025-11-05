"Uważam, że jeżeli Ziobro zostanie w Budapeszcie, to będzie bardzo mocny argument dla koalicji, dla nas wszystkich jako obozu demokratycznego. Pokażemy Polakom, że PiS dąży do zwycięstwa w 2027 roku po to, żeby przestępcy stali się bezkarni" - mówił Ryszard Petru, kandydat na przewodniczącego Polski 2050 w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak zaznaczył, przypuszcza, że były minister sprawiedliwości znajduje się obecnie na Węgrzech. "Sądzę, że nie wróci" - dodał.

W Porannej rozmowie w RMF FM został podjęty wątek Zbigniewa Ziobry. Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy domyśla się, gdzie znajduje się były minister sprawiedliwości.

Domyślam się, że na Węgrzech, nie wiem, czy to jest Budapeszt, czy inne miasto. Sądzę, że nie wróci. Sądzę, że już jest przygotowywana narracja, którą widziałem wczoraj u pana Kaczyńskiego, sugerująca, że - tutaj w cudzysłowie - może być zamordowany - powiedział polityk.

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z funduszu.

Jeżeli pan Ziobro uważa, że to są dęte zarzuty, dlaczego się nie zrzeknie immunitetu - zauważył Ryszard Petru. Jak zwrócił uwagę gospodarz rozmowy, termin na takie działanie jednak już minął.

Ja jestem przeciwnikiem w ogóle nadmiernego aresztowania, które wprowadził pan Zbigniew Ziobro. On wprowadził areszty wydobywcze. Ale w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że ktoś ucieknie na Węgry, w sposób naturalny stosuje się środek prewencyjny. W przypadku pana Morawieckiego nikt nie proponował aresztowania, bo Mateusz Morawiecki zrzekł się (immunitetu) i dalej jest posłem i chce stanąć przed sądem, i bronić swoich racji. Tego bym oczekiwał od kogoś, kto nie jest "miękiszonem" i kto nie jest "fujarą" - mówił Ryszard Petru.

Działka pod CPK

Wygląda na to, że będzie duża presja na prezesa Dawtony i zakładam, że w jakiejś formie nastanie odzyskanie, jeszcze nie wiem w jakiej, bo to są kwestie prawne. Najlepiej byłoby gdyby unieważnić tę transakcję, ale nie wiem, czy będzie zgoda właściciela na taką propozycję - mówił odnośnie działki pod CPK Ryszard Petru w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak zaznaczył polityk, na dniach powinna być informacja, kto brał udział w jej sprzedaży. 

Ryszard Petru podkreślił w Porannej rozmowie RMF FM znaczenie inwestycji. Jak zaznaczył, mało która działka ma taki przyrost wartości. Nie wierzę w to, żeby tylko cztery osoby były w to zaangażowane - dodał, odnosząc się do wczorajszych informacji o zwolnieniach w KOWR.

Potrzebny jest dużo głębszy audyt. Dobrze, że minister rolnictwa taki zapowiedział i dobrze by było, gdyby ten audyt szybko pokazał się publicznie - przekazał gość Tomasza Terlikowskiego.

Zbyt wolno to wszystko się tam działo, zbyt późno się o tym dowiedzieliśmy. Natomiast praprzyczyna problemu polega na tym, że sprzedano działkę, której nie powinno się sprzedać. Co więcej, której nie wolno było sprzedawać ze względu na definicję, chociażby tego cieku wodnego, ktoś to celowo zmienił, żeby taka transakcja mogła mieć miejsce - wyjaśnił Petru.

Wybory 2027

Podczas rozmowy, Ryszard Petru wylosował pytanie od jednego z naszych słuchaczy: Czy wierzy Pan w zwycięstwo w wyborach w 2027 roku?

Wierzę w to, że możemy wspólnie zwyciężyć jako poszczególne partie. Uważam, że powinniśmy iść każde osobno, czyli że Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL. Oczywiście, żeby to się stało, Polska 2050 musi odzyskać poparcie wyborców, zarówno tych, którzy przeszli do Konfederacji, jak i tych, co zostali w domach. A żeby to zrobić, trzeba się zawęzić. Skupić się na kilku kwestiach programowych, od przedsiębiorczości, pomoc najsłabszym plus kwestie rozszerzonej transformacji energetycznej. Będę o tym mówił w przyszłości jeszcze i odbudować zaufanie. Do 2027 roku każda z partii musi mieć na sztandarach wypisane, co udało się osiągnąć i na tej bazie będzie można wygrać wspólnie wybory - odpowiedział polityk.

Jak zauważył gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM, obecne poparcie dla Polski 2050 jest bardzo niskie. Tomasz Terlikowski zapytał, czy Petru uważa, że są szanse na dojście do satysfakcjonującego wyniku.

Jestem przekonany, ale może to dlatego, że patrzę tak pragmatycznie na sytuację, w jakiej jesteśmy. Jesteśmy w koalicji rządowej, to daje nam możliwość realizacji programów. W opozycji jest dużo trudniej, o ile to jest w ogóle możliwe. Mamy przed sobą dwa lata. 2026 rok to jest czas realizacji programu w tych obszarach, które Polacy od nas oczekują - przekazał Ryszard Petru.

Uważam, że obiecaliśmy Polakom obniżkę składki zdrowotnej. Cały czas będę do tego dążył i uważam, że to jest możliwe, szczególnie że była taka próba podjęta przez koalicję rządową. Ja wiem o tym, że prezydent Duda to zawetował. Nie widzę powodu, żebyśmy to odpuszczali. Ale upraszczając, powiem, że potrzebne jest w kilku obszarach w rządzie przyspieszenie, jakie nastąpiło w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości, w przypadku pana ministra Żurka, czyli nastąpiło takie skupienie się na skuteczności w obszarach, które są realne do zrealizowania - wyjaśnił.

Co z Szymonem Hołownią?

W ostatnich dniach marszałek Sejmu Szymon Hołownia był w Addis Abebie, stolicy Etiopii. Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy marszałek pojechał tam z sprawach służbowych czy własnych.

Nie słyszałem, żeby marszałek mógł wylecieć w sprawach własnych, gdziekolwiek. Niefortunnie się oczywiście stało, że w tym samym terminie miało miejsce to przesłuchanie w prokuraturze - przyznał polityk. Rzeczywiście lepiej byłoby, gdyby ta informacja do prokuratury trafiła, ale mam zapewnienie od pana marszałka, że będzie współpracował w pełni z prokuraturą. Rozumiem, że prawdopodobnie pojawi się na tych kolejnych terminach, bodajże w grudniu - dodał Petru.

Jak zaznaczył, nie wiadomo jeszcze, jaką funkcję obejmie w przyszłości Szymon Hołownia. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje odnośnie stanowiska ambasadora w Watykanie bądź w USA. Według mojej wiedzy, nie ma w ogóle żadnych dyskusji o Watykanie, nie ma żadnych dyskusji o ambasadzie w USA. To są takie plotki - przekazał kandydat na przewodniczącego partii Polska 2025.

Według mojej wiedzy robi wszystko, żeby zostać wysokim komisarzem do spraw uchodźców w ONZ - dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

