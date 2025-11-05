Wybory 2027

Podczas rozmowy, Ryszard Petru wylosował pytanie od jednego z naszych słuchaczy: Czy wierzy Pan w zwycięstwo w wyborach w 2027 roku?

Wierzę w to, że możemy wspólnie zwyciężyć jako poszczególne partie. Uważam, że powinniśmy iść każde osobno, czyli że Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL. Oczywiście, żeby to się stało, Polska 2050 musi odzyskać poparcie wyborców, zarówno tych, którzy przeszli do Konfederacji, jak i tych, co zostali w domach. A żeby to zrobić, trzeba się zawęzić. Skupić się na kilku kwestiach programowych, od przedsiębiorczości, pomoc najsłabszym plus kwestie rozszerzonej transformacji energetycznej. Będę o tym mówił w przyszłości jeszcze i odbudować zaufanie. Do 2027 roku każda z partii musi mieć na sztandarach wypisane, co udało się osiągnąć i na tej bazie będzie można wygrać wspólnie wybory - odpowiedział polityk.

Jak zauważył gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM, obecne poparcie dla Polski 2050 jest bardzo niskie. Tomasz Terlikowski zapytał, czy Petru uważa, że są szanse na dojście do satysfakcjonującego wyniku.

Jestem przekonany, ale może to dlatego, że patrzę tak pragmatycznie na sytuację, w jakiej jesteśmy. Jesteśmy w koalicji rządowej, to daje nam możliwość realizacji programów. W opozycji jest dużo trudniej, o ile to jest w ogóle możliwe. Mamy przed sobą dwa lata. 2026 rok to jest czas realizacji programu w tych obszarach, które Polacy od nas oczekują - przekazał Ryszard Petru.

Uważam, że obiecaliśmy Polakom obniżkę składki zdrowotnej. Cały czas będę do tego dążył i uważam, że to jest możliwe, szczególnie że była taka próba podjęta przez koalicję rządową. Ja wiem o tym, że prezydent Duda to zawetował. Nie widzę powodu, żebyśmy to odpuszczali. Ale upraszczając, powiem, że potrzebne jest w kilku obszarach w rządzie przyspieszenie, jakie nastąpiło w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości, w przypadku pana ministra Żurka, czyli nastąpiło takie skupienie się na skuteczności w obszarach, które są realne do zrealizowania - wyjaśnił.

Ryszard Petru / Marcin Suchmiel / RMF FM

Co z Szymonem Hołownią?

W ostatnich dniach marszałek Sejmu Szymon Hołownia był w Addis Abebie, stolicy Etiopii. Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy marszałek pojechał tam z sprawach służbowych czy własnych.

Nie słyszałem, żeby marszałek mógł wylecieć w sprawach własnych, gdziekolwiek. Niefortunnie się oczywiście stało, że w tym samym terminie miało miejsce to przesłuchanie w prokuraturze - przyznał polityk. Rzeczywiście lepiej byłoby, gdyby ta informacja do prokuratury trafiła, ale mam zapewnienie od pana marszałka, że będzie współpracował w pełni z prokuraturą. Rozumiem, że prawdopodobnie pojawi się na tych kolejnych terminach, bodajże w grudniu - dodał Petru.

Jak zaznaczył, nie wiadomo jeszcze, jaką funkcję obejmie w przyszłości Szymon Hołownia. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje odnośnie stanowiska ambasadora w Watykanie bądź w USA. Według mojej wiedzy, nie ma w ogóle żadnych dyskusji o Watykanie, nie ma żadnych dyskusji o ambasadzie w USA. To są takie plotki - przekazał kandydat na przewodniczącego partii Polska 2025.

Według mojej wiedzy robi wszystko, żeby zostać wysokim komisarzem do spraw uchodźców w ONZ - dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM.