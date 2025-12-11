"Jest umowa koalicyjna, której Polska 2050 dotrzymała. (…) Umowa była taka, że po rotacji jest wicepremier dla Polski 2050" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana, kiedy jej partia otrzyma stanowisko wiceszefa rządu. Minister funduszy i polityki regionalnej poinformowała, że już dwa miesiące temu prosiła Donalda Tuska o spotkanie w tej sprawie, jednak dotychczas do rozmowy nie doszło. "Takie unikanie rozmów nie jest dobre" - podkreśliła.

Po tym, jak w połowie listopada Włodzimierz Czarzasty zastąpił na fotelu marszałka Sejmu Szymona Hołownię, Polska 2050 czeka na stanowisko wicepremiera. Jak usłyszał od jednego z polityków koalicji rządzącej reporter RMF FM Kacper Wróblewski, "wicepremier dla Polski 2050 będzie, bo nie są nam potrzebne konflikty na półmetku rządzenia". Nasz dziennikarz zauważył, że najprawdopodobniej wydarzy się to dopiero po styczniowych wyborach na nowego przewodniczącego partii.

Komentując tę kwestię, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła w Porannej rozmowie w RMF FM, że koalicjanci powinni dotrzymać umowy koalicyjnej. Jest umowa koalicyjna, której Polska 2050 dotrzymała. (...) Umowa była taka, że po rotacji (na stanowisku marszałka Sejmu) jest wicepremier dla Polski 2050 - przypomniała. Mam nadzieję, że dotrzymają słowa, bo niedotrzymanie słowa w koalicji jest czymś złym i przeszkadza we współpracy - dodała.

Minister funduszy i polityki regionalnej przyznała, że już dwa miesiące temu prosiła Donalda Tuska o spotkanie w tej sprawie, jednak dotychczas do rozmowy nie doszło. Po mojej stronie jest gotowość do rozmowy. (...) Takie unikanie rozmów nie jest dobre, do niczego dobrego nie prowadzi - podkreśliła.

Pytana, czy nie uważa, że Donald Tusk traktuje ją "nieładnie", odmawiając spotkania w sprawie wicepremiera dla Polski 2050, rozmówczyni Tomasza Terlikowski odparła, że nie jest jej rolą "ocenianie pana premiera w mediach publicznych". Ja jestem odpowiedzialna za moje działania w polityce. (...) Ja proponuję spotkanie, uważam, że spotkania i rozmowy powinny się odbywać - powtórzyła.

Onet poinformował w czwartek, że koalicji rządzącej grozi kryzys. Portal podał, że jeśli nową liderką Polski 2050 zostanie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to w partii dojdzie do rozłamu i koalicyjna arytmetyka zostanie wywrócona do góry nogami. "Nasze źródła szacują, że Polskę 2050 opuści ok. 10 osób, które mogą stworzyć w Sejmie własne koło" - przekazał Onet.

Pytana o te doniesienia, wiceprzewodnicząca Polski 2050 stwierdziła, że "brzmi to jak jakaś plotka pudelkowa". Mam dziwne wrażenie, że ktoś się lęka, że ktoś się obawia mojej osoby. Niepotrzebnie - zapewniła. Polska 2050 się nie rozpada, nic takiego się nie dzieje - podkreśliła.

Odnosząc się do zaplanowanych na styczeń wyborów na szefa partii, minister funduszy i polityki regionalnej stwierdziła, że nie obawia się żadnego z kontrkandydatów. Obawa, lęk, nie jest moją cechą charakteru - stwierdziła. Mam poczucie dosyć mocnej pozycji, nie ukrywam, i dużych moich szans. Szanuję wszystkich ludzi Polski 2050, także wszystkich startujących. Po wyniku wyborów pójdziemy dalej, współpracując - dodała.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zapewniła, że w razie wygranej "nikogo nie będzie wycinać".

Ustawa o kryptowalutach

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również wątek ustawy o rynku kryptoaktywów. Przypomnijmy, rząd przyjął we wtorek projekt ustawy w tej sprawie, sęk w tym, że nie różni się on niczym od tego, który wcześniej zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tłumacząc weto, gospodarz Pałacu Prezydenckiego podkreślał, że proponowane przepisy wykraczają poza unijne regulacje.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że Polska 2050 złożyła własny projekt ustawy o kryptowalutach, który jest "nieco załagodzony". To jest obszar do dyskusji dla nas w koalicji, jak optymalnie tutaj działać. Obszar kryptowalut powinien zostać uregulowany - tu się wszyscy zgadzamy - podkreśliła.

My uważamy, że być może warto w jakichś obszarach poszukać rozwiązania wychodzącego naprzeciw po to, żeby główna, zasadnicza, fundamentalna sprawa została załatwiona - zaznaczyła.

