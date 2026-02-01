Elon Musk poinformował, że działania podjęte przez SpaceX w celu zablokowania nieautoryzowanego użycia internetu satelitarnego Starlink przez Rosję przyniosły oczekiwane rezultaty. Amerykański miliarder przekazał, że firma skutecznie uniemożliwiła wykorzystywanie swojej technologii przez rosyjskie podmioty.

Armia rosyjska zaczęła sięgać po Starlinki / JONATHAN RAA / NurPhoto / East News

Elon Musk poinformował, że działania SpaceX uniemożliwiające Rosji nieautoryzowane korzystanie ze Starlinka okazały się skuteczne.

Ukraina współpracuje ze SpaceX, by powstrzymać Rosję przed wykorzystywaniem Starlinka do sterowania dronami.

Według ISW, rosyjska jednostka Rubikon zaczęła używać dronów Mołnia ze Starlinkiem w grudniu 2025 roku.

"Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej" - napisał Musk na X.

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow powiedział w czwartek, że Ukraina we współpracy ze SpaceX podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink. "Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast" - napisał na X.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając ich zasięg i precyzję oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej.

Starlinki trudniej zagłuszyć niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo - podkreślił HUR.