"To zbieranina skrajności - od antyszczepionkowców, poprzez zwolenników wielkiej Rosji czy wielkich Chin. To wszystko jest w moim przekonaniu niezgodne z polską racją stanu" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050 Ryszard Petru, komentując poglądy działaczy Konfederacji Korony Polskiej. Przyznał jednocześnie, że lider tego środowiska - europoseł Grzegorz Braun - "ma duży talent".

Europoseł Grzegorz Braun / Przemysław Piątkowski / PAP

Ryszard Petru przyznał w RMF FM, że nie analizował dokładnie programu Konfederacji Korony Polskiej. Słyszę ich wypowiedzi w Sejmie - to jest skrajnie prorosyjskie i zwykle antygospodarcze, czyli antyrynkowe - ocenił poseł Polski 2050.

To jest zbieranina skrajności. Szacunek dla Brauna, który ma duży talent - umiał to zebrać i stworzyć coś ciekawego dla ludzi - mówił gość Tomasza Terlikowskiego, komplementując wysiłki kontrowersyjnego europosła. To wcześniej było odbierane jako wariactwo, a dzisiaj on to zebrał i zrobił z tego coś, co jest partią polityczną - podkreślał.



Na uwagę, że Konfederacja Korony Polskiej cieszy się 10 razy większym poparciem niż Polska 2050, Petru odpowiedział: "Można odbić tamtych wyborców, mając atrakcyjny program, czego naszej partii życzę".

Poseł Polski 2050 nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy ugrupowanie Grzegorza Brauna zostanie otoczone przez inne partie "kordonem sanitarnym".

Nie słyszałem o żadnych sygnałach. Co do zasady tak skrajne poglądy, które są nieakceptowalne z punktu widzenia polskiej historii, powinny być właśnie tak traktowane - ocenił Petru.