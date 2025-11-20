"Szymon Hołownia zawiesił wysoko poprzeczkę, liczę, że Włodzimierz Czarzasty nie przejdzie pod nią. Zaczyna z przytupem. Dostałem wczoraj informację, że na Konwentach Seniorów mają być nieobecni przedstawiciele kół poselskich, co nie będzie dobrą praktyką" – powiedział w Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Śliz. "Nie znam motywów tej decyzji. Uważam, że koła powinny brać udział w pracach Sejmu" - dodał poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050.

Paweł Śliz: Hołownia zawiesił wysoko poprzeczkę Marcin Suchmiel / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Śliz: Hołownia zawiesił wysoko poprzeczkę

Pierwsze decyzje Czarzastego

Polityk Polski 2050 odniósł się do nowego marszałka Sejmu, którym został Włodzimierz Czarzasty i do jego pierwszych decyzji dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu oraz kilometrówek. Mnie to nie przeszkadza, nie mam z tym problemu. W Sejmie nie był sprzedawany alkohol. On był sprzedawany na terenie hotelu, tam gdzie my śpimy, jemy śniadania i kolacje - uściślił polityk.

Na tym polega odpowiedzialność, że jak jestem w pracy, to nie spożywam - powiedział Śliz.

Jeśli chodzi o kilometrówki, to gość Terlikowskiego przypomniał, że obecnie to tylko zapowiedź, nie ma nowych zasad. Jestem za pełną przejrzystością w zakresie rozliczani kilometrówek - zaznaczył polityk.

Śliz odniósł się też do kwestii bezpieczeństwa Polski i ostatnich aktów dywersji na kolei. Bezpieczeństwo nie powinno mieć braw politycznych. Każda strona powinna zrobić krok wstecz. Pamiętamy, kiedy straciliśmy państwo. Polska przestała istnieć, kiedy byliśmy pokłóceni. Pokłócone państwo to słabe państwo - podkreślił Śliz.

Co dalej z Szymonem Hołownią?

Poseł Śliz powiedział, że nigdy nie było propozycji ambasadora w Waszyngtonie lub w Watykanie dla Szymona Hołowni. Kategorycznie przecinam te spekulacje - podkreślił polityk. Nie ma żadnych innych opcji na stole. (...) Nie było propozycji bycia ambasadorem w Watykanie czy bycia ambasadorem w Stanach Zjednoczonych - mówił Śliz.

Tomasz Terlikowski zapytał też, dlaczego Szymon Hołownia został wicemarszałkiem, skoro stara się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Dlatego, że w tym momencie procedura była taka, że był wybór wicemarszałka. Liderem Polski 2050 jest Szymon Hołownia i to on w ogóle budował prace tego Sejmu, relacje międzynarodowe i to on by został wskazany przez Polskę 2050 jako wicemarszałek - odpowiedział Paweł Śliz w RMF FM.

Polityk dodał, że jeśli Hołownia dostanie stanowisko wysokiego komisarza narodów zjednoczonych ds. uchodźców, to nowego wicemarszałka wskaże Polska 2050.

"KRS jest olbrzymim problemem"

Wszystkie siły polityczne, ze wszystkich stron, nawet Pałac Prezydencki, powinny porozmawiać, jak tę sytuację naprawić. KRS jest olbrzymim problemem. Może warto pomyśleć o tym, że maju, kiedy kończy się kadencja KRS, warto z końcem kadencji pomyśleć o jakiś nowych rozwiązaniach - powiedział Śliz.

Fund problemem dla mnie jest to, że to Sejm wybiera niemalże większość KRS i mamy inne rozumienie przepisów Konstytucji w tym zakresie. Jeśli merytoryczne argumenty nie trafiają, to może fiskalne będą trafiać. 3 mld Polska płaci kary za orzekanie sędziów wybieranych przez ten KRS - dodał

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.