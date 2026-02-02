Na przystanku autobusowym przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku znaleziono młodego mężczyznę z poważną raną nogi. Policja zabezpiecza monitoring i wyjaśnia, co dokładnie się wydarzyło. Ranny trafił do szpitala.
Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, zgłoszenie o rannym mężczyźnie wpłynęło w poniedziałek tuż przed godziną 6:00.
"Tuż przed godz. 6:00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na przystanku autobusowym przy ul. Jagiellońskiej ma być około 20-letni mężczyzna z raną uda" - przekazali funkcjonariusze.
Na miejsce wysłano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze rozpoczęli zabezpieczanie nagrań z okolicznych kamer monitoringu, aby ustalić przebieg i przyczyny zdarzenia.
Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące jego stanu zdrowia ani okoliczności, w jakich doszło do zranienia.
Policja apeluje do świadków zdarzenia o kontakt. Każda informacja może być istotna dla ustalenia przebiegu porannego incydentu na Przymorzu.