Polska stoi w obliczu jednej z najzimniejszych nocy ostatnich lat. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz służby alarmują - odczuwalna temperatura może spaść nawet do -38 stopni Celsjusza. "Szacujemy, że dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do -29 st., natomiast według Instytutu ta temperatura odczuwalna to może być nawet 36-38 st. ujemnej temperatury" – ostrzega wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Tragiczny bilans tej zimy jest wyjątkowo wysoki – z powodu wychłodzenia organizmu zmarło aż 38 osób.
- W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść nawet do -29 st. C.
- Silne mrozy spowodowały odwołanie zajęć w części szkół w północno-wschodniej Polsce.
- W tym sezonie z powodu wychłodzenia zmarło już 38 osób.
- Noc z wtorku na środę przyniesie zmiany w pogodzie.
Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższa noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie ekstremalne ochłodzenie. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie kraju, gdzie zimne masy powietrza obejmą swoim zasięgiem województwa podlaskie, lubelskie, północną i wschodnią część Mazowsza oraz część Pomorza. Suwałki, znane jako polski biegun zimna, mogą tej nocy doświadczyć temperatury sięgającej -29 st. C, a odczuwalnie - nawet o 10 stopni niższej.