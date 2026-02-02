Wyniki wielkoszlemowego Australian Open wywołały spore zmiany w czołowej dziesiątce rankingu WTA. Triumfatorka imprezy w Melbourne Jelena Rybakina wskoczyła na trzecią pozycję. Wciąż prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Igą Świątek.

Jelena Rybakina po triumfie w Australian Open awansowała w rankingu WTA / JAMES ROSS / PAP/EPA

W światowym rankingu tenisistek WTA po Australian Open 2026 doszło do zmian w czołówce.

Ile punktów ma Iga Świątek? Na których miejscach pozostałe Polki?

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Aryna Sabalenka, która dotarła w Australian Open do finału, nadal ma wyraźną przewagą nad resztą stawki. Drugie miejsce utrzymała Iga Świątek, chociaż straciła punkty, gdyż odpadła już w ćwierćfinale, a rok wcześniej osiągnęła w Melbourne półfinał.

Na najwyższe w karierze trzecie miejsce wróciła zwyciężczyni pierwszego turnieju wielkoszlemowego w sezonie Jelena Rybakina, która traci do Polki już tylko 368 punktów.

Na piątą z trzeciej pozycji spadła Amerykanka Coco Gauff. Do czołowej "10" po raz pierwszy po urodzeniu dziecka wróciła Ukrainka Elina Switolina, półfinalistka Australian Open.

Magda Linette dzięki dobremu występowi w Melbourne, gdzie dotarła do trzeciej rundy, awansowała z 50. na 39. miejsce. Z 57. na 60. pozycję spadła natomiast Magdalena Fręch.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 2 lutego 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10990 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 7978

3. (5) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7610

4. (4) Amanda Anisimova (USA) 6680

5. (3) Coco Gauff (USA) 6423

6. (6) Jessica Pegula (USA) 6103

7. (7) Mirra Andriejewa (Rosja) 4731

8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4267

9. (10) Belinda Bencic (Szwajcaria) 3342

10. (12) Elina Switolina (Ukraina) 3205

...

39. (50) Magda Linette (Polska) 1277

60. (57) Magdalena Fręch (Polska) 1033

131. (134) Linda Klimovicova (Polska) 569

136. (135) Katarzyna Kawa (Polska) 537

146. (145) Maja Chwalińska (Polska) 493