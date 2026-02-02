Wyniki wielkoszlemowego Australian Open wywołały spore zmiany w czołowej dziesiątce rankingu WTA. Triumfatorka imprezy w Melbourne Jelena Rybakina wskoczyła na trzecią pozycję. Wciąż prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Igą Świątek.
- W światowym rankingu tenisistek WTA po Australian Open 2026 doszło do zmian w czołówce.
- Ile punktów ma Iga Świątek? Na których miejscach pozostałe Polki?
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Aryna Sabalenka, która dotarła w Australian Open do finału, nadal ma wyraźną przewagą nad resztą stawki. Drugie miejsce utrzymała Iga Świątek, chociaż straciła punkty, gdyż odpadła już w ćwierćfinale, a rok wcześniej osiągnęła w Melbourne półfinał.
Na najwyższe w karierze trzecie miejsce wróciła zwyciężczyni pierwszego turnieju wielkoszlemowego w sezonie Jelena Rybakina, która traci do Polki już tylko 368 punktów.
Na piątą z trzeciej pozycji spadła Amerykanka Coco Gauff. Do czołowej "10" po raz pierwszy po urodzeniu dziecka wróciła Ukrainka Elina Switolina, półfinalistka Australian Open.
Magda Linette dzięki dobremu występowi w Melbourne, gdzie dotarła do trzeciej rundy, awansowała z 50. na 39. miejsce. Z 57. na 60. pozycję spadła natomiast Magdalena Fręch.
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10990 pkt
2. (2) Iga Świątek (Polska) 7978
3. (5) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7610
4. (4) Amanda Anisimova (USA) 6680
5. (3) Coco Gauff (USA) 6423
6. (6) Jessica Pegula (USA) 6103
7. (7) Mirra Andriejewa (Rosja) 4731
8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4267
9. (10) Belinda Bencic (Szwajcaria) 3342
10. (12) Elina Switolina (Ukraina) 3205
...
39. (50) Magda Linette (Polska) 1277
60. (57) Magdalena Fręch (Polska) 1033
131. (134) Linda Klimovicova (Polska) 569
136. (135) Katarzyna Kawa (Polska) 537
146. (145) Maja Chwalińska (Polska) 493