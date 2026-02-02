Tego lata PKP Intercity wznawia hitowe połączenie kolejowe do Chorwacji. Pociągi, podobnie jak w roku poprzednim, będą jeździć z Warszawy do Rijeki. Taki skład będzie kursował sześć razy w tygodniu. Właśnie podano datę, od kiedy pierwsze pociągi nad Adriatyk. Oprócz Rijeki, pociągiem będzie można też dotrzeć bezpośrednio do słoweńskiego Kopru i włoskiego Triestu, po przesiadce do autobusu.

Nowe połączenia z Warszawy nad Adriatyk – sprawdź, gdzie jeszcze dojedziesz / Shutterstock

Chcesz zacząć urlop od plaż Chorwacji, odwiedzić słoweńskie wybrzeże i zakończyć w klimatycznym Trieście?

PKP Intercity rozszerza ofertę - będzie więcej pociągów nad Adriatyk.

Za kilka tygodni poznamy szczegóły rozkładu jazdy i cennika.

Wiadomo natomiast, od kiedy pojadą pierwsze pociągi do Rijeki.

Powrót kultowego połączenia nad Adriatyk. Więcej kursów do Rijeki w Chorwacji, nowe kierunki

PKP Intercity oficjalnie ogłosiło, że od 26 czerwca 2026 roku na trasę wraca międzynarodowy pociąg z Warszawy do chorwackiej Rijeki. To jednak nie wszystko - przewoźnik zdecydował się nie tylko przywrócić, ale i rozbudować ofertę. W tym sezonie pociąg będzie kursował aż sześć razy w tygodniu, czyli o dwa razy częściej niż w poprzednim roku.

Decyzja o zwiększeniu liczby kursów to odpowiedź na ogromne zainteresowanie podróżnych. W 2025 roku z tej wakacyjnej trasy skorzystało aż 9,3 tysiąca osób.

Teraz na pasażerów czekają również nowe możliwości - po raz pierwszy do pociągu dołączone zostaną wagony do słoweńskiego Kopru. W Lublanie część składu odłączy się i pojedzie właśnie do tej malowniczej, nadmorskiej miejscowości w Słowenii.

Podróż przez trzy kraje - z jednym biletem do Rijeki, Kopru i... Triestu!

Nowością w tegorocznej ofercie jest nie tylko możliwość bezpośredniego dojazdu do Kopru. PKP Intercity planuje wprowadzenie wspólnego biletu kolejowo-autobusowego, który umożliwi pasażerom wygodną przesiadkę w Koprze do autobusu jadącego prosto do włoskiego Triestu. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą podczas jednej podróży zobaczyć aż trzy kraje: Polskę, Chorwację, Słowenię oraz Włochy!

Dzięki tej opcji letni urlop można zacząć na chorwackiej plaży, potem odwiedzić słoweńskie wybrzeże, a na deser wybrać się do włoskiego miasta pełnego zabytków i śródziemnomorskiego klimatu.

Krótszy czas przejazdu pociągu do Chorwacji

Jednym z największych wyzwań dla organizatorów tej trasy był dotychczas długi czas podróży. Przejazd z Warszawy do Rijeki trwał ponad 19 godzin, na co uskarżało się wielu pasażerów. W tym roku czas ten zostanie skrócony o trzy godziny.

Ile kosztuje bilet na pociąg do Chorwacji?

Obecnie trwają prace nad ostatecznym rozkładem jazdy oraz cennikiem biletów. Szczegóły dotyczące godzin odjazdów i przyjazdów, a także cen, mają zostać podane przez przewoźnika w najbliższych tygodniach.

Pewne jest jednak, że pierwszy pociąg z Warszawy ruszy już w piątek, 26 czerwca, a kursy będą odbywać się sześć razy w tygodniu przez całe wakacje.