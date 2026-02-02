Na poligonach w Polsce trwa szkolenie ukraińskich żołnierzy, którzy w ramach unijnej misji EUMAM Ukraine zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne na froncie. Program obejmuje m.in. ćwiczenia strzeleckie, saperskie oraz medyczno-ratownicze, a jego celem jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa ukraińskich sił zbrojnych w warunkach realnego zagrożenia.

Zdjęcie ze szkolenia ukraińskich żołnierzy w Polsce / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

W Polsce odbywa się praktyczne szkolenie ukraińskich żołnierzy w ramach unijnej misji EUMAM Ukraine.

Program obejmuje m.in. ćwiczenia strzeleckie, saperskie oraz medyczno-ratownicze.

Celem szkoleń jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa ukraińskich sił zbrojnych na froncie.

O szkoleniu ukraińskich żołnierzy w Polsce informuje we wpisie na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Program szkolenia ma charakter wyłącznie praktyczny i koncentruje się na bezpośrednim zwiększeniu wskaźnika przetrwania i skuteczności działań bojowych ukraińskich żołnierzy na polu walki" - czytamy w komunikacie.

W ramach szkolenia strzeleckiego żołnierze doskonalą umiejętności strzelania dynamicznego i ćwiczą prowadzenie ognia w różnych warunkach i scenariuszach taktycznych, maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych sytuacji bojowych.

Podczas szkolenia saperskiego personel wojskowy poznaje zasady bezpiecznego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi, a także ćwiczy procedury minowania i rozminowywania terenów. Żołnierze przechodzą też szkolenia medyczno-ratownicze, podczas których ćwiczą działania pod ostrzałem przeciwnika oraz umiejętności stabilizacji stanu rannych bezpośrednio na polu walki.

"Praca z wyposażeniem technicznym - praktyczne zajęcia obejmują szkolenie w zakresie obsługi i podstawowej naprawy przekazanej przez partnerów broni i sprzętu wojskowego" - dodaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak zaznaczono, takie kompleksowe szkolenie pozwala ukraińskim żołnierzom zdobyć umiejętności, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność wykonywania zadań bojowych i ratowanie życia na froncie.

EUMAM Ukraine - co to za misja?

EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM Ukraine) to misja Unii Europejskiej mająca na celu trening i wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską agresję. Została ustanowiona przez Radę UE 17 października 2022 r. i formalnie uruchomiona 15 listopada 2022 r.

Głównym zadaniem EUMAM Ukraine jest zwiększenie zdolności wojskowych ukraińskich sił zbrojnych poprzez indywidualne, zbiorowe i specjalistyczne szkolenia dla żołnierzy ukraińskich. Misja działa na terytorium państw członkowskich UE, koordynując działalność szkoleniową państw członkowskich i partnerów międzynarodowych.