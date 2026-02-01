Ogromny pożar w Polkowicach (Dolnośląskie). W ogniu stanął sklep Biedronka. Kłęby dymu unoszą się nad miastem.

Pożar sklepu Biedronka w Polkowicach / Gorąca Linia RMF FM

Akcja gaśnicza w Polkowicach na Dolnym Śląsku. W niedzielę przed południem w ogniu stanęła tamtejsza Biedronka przy ulicy Ogrodowej.

Nie ma informacji o poszkodowanych - ustalił RMF FM. Cały dyskont zajęty jest ogniem.

Na miejscu pracuje już 18 zastępów straży pożarnej.

Wkrótce więcej informacji.



