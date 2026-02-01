Ogromny pożar w Polkowicach (Dolnośląskie). W ogniu stanął sklep Biedronka. Kłęby dymu unoszą się nad miastem.
Akcja gaśnicza w Polkowicach na Dolnym Śląsku. W niedzielę przed południem w ogniu stanęła tamtejsza Biedronka przy ulicy Ogrodowej.
Nie ma informacji o poszkodowanych - ustalił RMF FM. Cały dyskont zajęty jest ogniem.
Na miejscu pracuje już 18 zastępów straży pożarnej.
Wkrótce więcej informacji.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.