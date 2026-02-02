​Na rynku pojawiły się podróbki leków psychotropowych. Fałszerze działają już tak dobrze, że opakowanie lewych medykamentów niemal niczym nie różni się od tych prawdziwych - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Gazety Wyborczej".

Podróbki leków zalewają Polskę / Marek BAZAK / East News

Pojawianie się na rynku fałszywek, które udają psychotropy, to zupełnie nowe i nieopisane dotychczas zjawisko. Leki z nielegalnego obiegu policja wysyła do badań do Narodowego Instytutu Leków - czytamy w "GW".

Jakub Pacyniak z biura prasowego Komendy Głównej Policji wylicza, że w 2024 roku, w związku z fałszowaniem i dystrybucją lewych leków, zostało zatrzymanych 17 osób. W 2025 roku schwytano tylko cztery osoby. Dane te dotyczą jednak wszystkich leków, a nie tylko tych mających udawać psychotropowe.

Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie lewych psychotropów na rynek są obecnie identyfikowane. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych postępowań nie mogą być ujawniane na obecnym etapie - mówi "Gazecie Wyborczej" rzecznik prasowy KGP.

Jak przyznaje w "GW" dr hab. Agata Błażewicz, która kieruje Zakładem Leków Sfałszowanych i Wyrobów Medycznych w NIL, opakowania fałszywych leków "są niemal nie do odróżnienia od oryginalnych".

Jeśli eksperci z Narodowego Instytutu Leków, którzy na co dzień zajmują się kontrolą jakości produktów leczniczych, często nie są w stanie odróżnić produktu sfałszowanego od oryginalnego wyłącznie na podstawie jego wyglądu i opakowania, to tym bardziej przeciętny pacjent nie tego nie zrobi - mówi dr Błażewicz.

Fałszywe leki w obiegu. Które najliczniejsze?

W ciągu ostatnich pięciu lat w NIL przebadano ponad tysiąc produktów z nielegalnego łańcucha dystrybucji, podejrzewanych o sfałszowanie bądź nielegalne wprowadzenie do obrotu. Najliczniejszą grupę stanowiły produkty poprawiające wydolność organizmu i stosowane w dopingu oraz poprawiające sprawność seksualną.

Zdaniem dr Błażewicz, cytowanej przez "GW", żeby skuteczniej zwalczać fałszowanie leków, Polska powinna podpisać i ratyfikować Konwencję Rady Europy Medicrime, której celem jest skuteczne zwalczanie podróbek i współpraca międzynarodowa.

Do chwili obecnej Medicrime podpisało 45 państw (w tym państwa niebędące członkami Rady Europy), natomiast 23 ją ratyfikowało. Do chwili obecnej Polska nie ratyfikowała ani nawet nie podpisała Konwencji Medicrim - podkreśla dr Błażewicz.