Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę formalnie wypowiadającą porozumienie z USA w sprawie utylizacji plutonu, które miało ograniczyć potencjał nuklearny obu państw. Decyzja zapadła w atmosferze narastających napięć na linii Moskwa-Waszyngton i fiaska rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy.

Władimir Putin wypowiada USA kluczową umowę

Putin oficjalnie zerwał kluczową umowę z USA dotyczącą zarządzania plutonem, która miała ograniczyć zapasy broni nuklearnej.

Porozumienie PMDA zobowiązywało obie strony do redukcji 34 ton plutonu każda, co miało zapobiec proliferacji broni jądrowej.

Decyzja Putina nastąpiła w kontekście pogorszenia relacji z prezydentem Trumpem i trwającego konfliktu na Ukrainie.

Władimir Putin podpisał ustawę, która oficjalnie zrywa Plutonium Management and Disposition Agreement - porozumienie zawarte z USA w 2000 roku i zaktualizowane w 2010 roku. Umowa zobowiązywała obie strony do redukcji zimnowojennych zapasów plutonu o 34 tony każda, co według szacunków amerykańskich miało wystarczyć do produkcji około 17 tysięcy głowic nuklearnych.

Pluton miał być przekształcony w paliwo do reaktorów jądrowych lub w inny sposób uniemożliwiający jego ponowne wykorzystanie do celów militarnych. W 2010 roku umowa została zaktualizowana, doprecyzowując techniczne aspekty procesu.

Porozumienie PMDA miało kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka proliferacji broni jądrowej i budowy zaufania między USA a Rosją. Było także ważnym elementem globalnych wysiłków na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Współpraca w ramach PMDA była kilkukrotnie zawieszana z powodu napięć politycznych. W 2016 roku Rosja wstrzymała swój udział w inicjatywie.

Tło polityczne: Ochłodzenie relacji i wojna w Ukrainie

Decyzja Putina zapadła w momencie, gdy relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem uległy pogorszeniu. Trump wyraził frustrację wobec odmowy Rosji przyjęcia warunków pokojowych dotyczących Ukrainy i odwołał planowany szczyt z Putinem, zapowiadając, że nie dojdzie do niego, dopóki Moskwa nie wykaże gotowości do kompromisu.

Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Rosja była wielokrotnie oskarżana przez zachodnich przywódców o "szantaż nuklearny". Wkrótce po rozpoczęciu wojny Putin postawił rosyjskie siły jądrowe w stan podwyższonej gotowości, a w ubiegłym roku podpisał dekret obniżający próg użycia broni atomowej.

Zaostrzenie się sytuacji nuklearnej

W ubiegłym tygodniu Władimir Putin osobiście nadzorował ćwiczenia rosyjskich strategicznych sił nuklearnych, podczas których przeprowadzono testy rakiet balistycznych i manewrujących. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości wojsk do odpowiedzi na potencjalne zagrożenia. Międzykontynentalne pociski balistyczne Jars i Sineva, zdolne do przenoszenia głowic jądrowych zostały wystrzelone z kosmodromu w Plesiecku i z okrętu podwodnego na Morzu Barentsa.

W niedzielę Moskwa ujawniła, że przeprowadzono udany test pocisku rakiety Buriewiestnik. Według dowódcy wojsk rosyjskich Walerija Gierasimowa pocisk spędził w powietrzu około 15 godzin, pokonując dystans 14 tys. km, co - jak podkreślił - "nie jest granicą" jego możliwości.

Test został skomentowały przez Donalda Trumpa, który nazwał go "niestosownym" oraz zaznaczył, że Rosja powinna się skupić na zakończeniu wojny w Ukrainie, a nie prężeniu muskułów.

(Rosjanie) wiedzą, że mamy okręt podwodny z bronią nuklearną, najlepszy na świecie, tuż przy ich wybrzeżach, więc nie musi on pokonywać tysięcy mil - powiedział Trump dziennikarzom, według nagrania audio opublikowanego przez Biały Dom.