Węgierska linia lotnicza Wizz Air ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, bezpośrednich połączeń z Polski na lato 2026 roku. Już w lipcu pasażerowie będą mogli polecieć z lotniska Warszawa–Radom do bułgarskiego Burgas oraz z Katowic do włoskiego Comiso na Sycylii. Nowe trasy mają być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tanimi podróżami wakacyjnymi.

/ Shutterstock

Nowe kierunki na mapie lotów

Wizz Air planuje w lipcu br. uruchomienie dwóch bezpośrednich połączeń z Polski: z lotniska Warszawa–Radom do Burgas w Bułgarii oraz z Katowice Airport do Comiso we Włoszech.

Pierwszy lot z Katowic do Comiso zaplanowano na 8 lipca, natomiast z Radomia do Burgas - na 21 lipca. Oba połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu, co ma umożliwić elastyczne planowanie urlopów zarówno rodzinom, jak i osobom podróżującym indywidualnie.

Odpowiedź na potrzeby pasażerów

Przedstawiciele Wizz Air podkreślają, że Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla przewoźnika.

"Polska pozostaje dla Wizz Air jednym z kluczowych rynków. (...) Te nowe, typowo wakacyjne połączenia są odpowiedzią na duże zainteresowanie przystępnymi cenowo podróżami latem i jeszcze bardziej ułatwiają pasażerom z Mazowsza i Śląska dotarcie na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego oraz do urokliwej Sycylii" - powiedział cytowany w informacji prasowej Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air.



Wizz Air w ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 69 tysięcy lotów i obecnie obsługuje aż 234 trasy z Polski do 32 krajów. Od początku działalności na polskim rynku linia przewiozła niemal 130 milionów pasażerów.

Przewoźnik oferuje połączenia z 12 polskich lotnisk, w tym m.in. z Warszawy, Katowic, Gdańska, Krakowa, Poznania czy Wrocławia.



Wizz Air to jeden z największych przewoźników niskokosztowych w Polsce. Flota linii liczy obecnie 257 samolotów. Nowe połączenia mają szansę stać się hitem nadchodzącego sezonu wakacyjnego, umożliwiając Polakom szybkie i wygodne dotarcie do popularnych kurortów w Bułgarii i na Sycylii.