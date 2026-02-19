Europejczycy na bocznym torze? Zełenski komentuje

Jednym z wątków negocjacji jest również rola Europy. Zełenski nie ukrywa, że obecność europejskich przedstawicieli w procesie pokojowym jest dla Ukrainy niezwykle istotna.

"Trudna dyskusja toczy się wokół roli Europejczyków. Dla nas ich rola ma duże znaczenie. Ważne jest, że mamy amerykańskich partnerów. Ale raz po raz podkreślam, że, moim zdaniem, potrzebujemy także europejskich przedstawicieli" - zaznaczył ukraiński prezydent.

W tle pojawiają się także informacje o nowych dokumentach negocjowanych pomiędzy NATO a Rosją, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa w regionie. Zełenski wyraźnie podkreślił, że Ukraina nie powinna być pomijana w rozmowach dotyczących jej miejsca w Sojuszu.

"Kiedy będą mieli taki dokument, będą mogli omawiać wszystko. Ale dla mnie ważne jest, aby omawiali z nami nasze potencjalne miejsce w NATO. Nie tylko z Rosjanami - z nami. Bo to dotyczy nas. Choć mogą robić to także bez nas. Być może czegoś nie wiemy. W każdym razie będziemy reagować na niespodzianki, jeśli się pojawią" - zapewnił Zełenski.