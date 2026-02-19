Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podsumował ostatnią rundę rozmów pokojowych z udziałem Rosji i Stanów Zjednoczonych. Negocjacje, które odbyły się w Genewie, podzielone były na dwa kluczowe segmenty: wojskowy i polityczny. "Jesteśmy bliżej zakończenia negocjacji w sferze wojskowej niż politycznej" – podkreślił Zełenski.
- Negocjacje pokojowe w Genewie miały dwie części: wojskową i polityczną. Jak przekazał Zełenski, grupa wojskowa jest bliżej zakończenia.
- Prezydent podkreśla, że obecność Europy w rozmowach pokojowych jest kluczowa dla Ukrainy.
- Zełenski zaznacza, że Ukraina musi być uwzględniona w rozmowach dotyczących swojej przyszłości w NATO, a nie tylko Rosja.
- Prezydent zauważa, że nawet rosyjscy nacjonaliści tracą wiarę w sukcesy armii Putina.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
"Były dwie grupy: grupa wojskowa i polityczna. Jesteśmy bliżej zakończenia negocjacji w sferze wojskowej niż politycznej. Dlaczego? Dlatego, że wojskowi w formacie trójstronnym mówili o tym, jak opracować misję monitorowania zawieszenia broni, kiedy ono zostanie ustanowione, gdy kierunek polityczny otworzy te możliwości" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
Wśród omawianych tematów znalazły się szczegóły techniczne dotyczące zawieszenia broni oraz kluczowa rola Amerykanów w monitorowaniu przestrzegania porozumienia. To właśnie Stany Zjednoczone mają odegrać wiodącą rolę w tym procesie.