Wypadek na przejeździe kolejowym / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Daniszynie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód Kia uderzył w bok pociągu pasażerskiego relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny.

W czwartek w Daniszynie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy marki Kia uderzył w bok pociągu pasażerskiego.

67-letni kierowca nie doznał żadnych obrażeń.

W pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny było 167 pasażerów, którzy przesiedli się do podstawionych autobusów.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i kolejowe. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia - powiedziała PAP podkom. Patrycja Naczke z ostrowskiej policji.

Ruch pociągów na szlaku kolejowym Ostrów Wielkopolski-Krotoszyn jest utrudniony.