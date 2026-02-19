Samochód osobowy uderzył w bok pociągu pasażerskiego na przejeździe kolejowym w Daniszynie (Wielkopolskie). Kierowca nie doznał obrażeń.

  • W Daniszynie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód Kia uderzył w bok pociągu pasażerskiego relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny.
  • 67-letni kierowca auta nie odniósł żadnych obrażeń.
  • W pociągu podróżowało 167 pasażerów - wszyscy przesiedli się do podstawionych autobusów.
W czwartek w Daniszynie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy marki Kia uderzył w bok pociągu pasażerskiego. 

67-letni kierowca nie doznał żadnych obrażeń. 

W pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny było 167 pasażerów, którzy przesiedli się do podstawionych autobusów.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i kolejowe. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia - powiedziała PAP podkom. Patrycja Naczke z ostrowskiej policji.

Ruch pociągów na szlaku kolejowym Ostrów Wielkopolski-Krotoszyn jest utrudniony. 

