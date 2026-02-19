Amerykańskie wojska nagle zwiększają obecność swoich wojsk w bazie militarnej Lajes na wyspie Terceira na Azorach. Od wtorku wysłały tam około 400 żołnierzy oraz od 15 do 24 samolotów wojskowych - przekazały portugalskie media.

Zgodnie z szacunkami lokalnych mediów na Terceirze stacjonowało dotychczas 165 amerykańskich żołnierzy (zdj. archiwalne) / ANTONIO ARAUJO / PAP/EPA

Amerykańskie wojska nagle zwiększyły obecność w bazie Lajes na wyspie Terceira na Azorach.

Według portugalskich mediów, może to być przygotowanie do potencjalnej operacji zbrojnej.

Podobna operacja już była

Według lizbońskich komentatorów w związku z nagłym zwiększeniem obecności wojsk USA oraz myśliwców i innych maszyn wojskowych spodziewane jest wykorzystanie bazy militarnej Lajes na azorskiej wyspie Terceira do operacji zbrojnej.

"Ta zwiększona obecność samolotów amerykańskich, w tym maszyn do tankowania samolotów, transportowych oraz myśliwców w bazie Lajes przypomina podobną operację USA z czerwca 2025 r., kiedy to Stany Zjednoczone zaatakowały obiekty nuklearne Iranu" - uważa telewizja SIC.

Na Terceirę docierają kolejne amerykańskie maszyny

Z informacji SIC wynika, że od wtorku do środy przybyło na azorską wyspę Terceira dziesięć samolotów tankujących i transportowych Boeing KPC-46, cztery myśliwce F-16 Narodowej Gwardii Karoliny Południowej, a także Boeing C-17 do transportu dużych ładunków wojskowych.



Według SIC jedna z maszyn amerykańskiej armii jest niesprawna z powodu awarii.



Agencja prasowa Lusa odnotowała, że na Terceirę dotarło też w ostatnich dniach około 400 żołnierzy, czyli tyle samo co w czerwcu 2025 roku. Z ustaleń agencji wynika, że maszyn powietrznych USA jest w portugalskiej bazie Lajes więcej.



Zgodnie z ustaleniami Lusy w środę po południu na azorskiej wyspie było co najmniej 11 samolotów tankujących KPC-46, 12 myśliwców F-16 oraz jeden samolot transportowy C-17.

Strategiczne położenie Azorów

Zgodnie z szacunkami lokalnych mediów na Terceirze stacjonowało dotychczas 165 amerykańskich żołnierzy wspieranych przez 400 portugalskich pracowników bazy Lajes.



Amerykańskie wojska stacjonują na terytorium Portugalii nieprzerwanie od 1944 r.

Strategiczne położenie Azorów na Oceanie Atlantyckim i znajdujące się tam wojska amerykańskie okazały się w 1949 r. jednym z głównych argumentów do zaproszenia Portugalii do współtworzenia NATO.



Aktualną obecność wojsk USA na wyspie Terceira reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 r., która przewiduje, że siły powietrzne Stanów Zjednoczonych mogą korzystać z bazy wojskowej Lajes do celów związanych z działaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego.



