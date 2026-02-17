Stolica Apostolska nie przystąpi do Rady Pokoju Donalda Trumpa – poinformował kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Decyzja ta wynika z „szczególnego charakteru” Watykanu, który odróżnia go od innych państw. Oświadczenie padło podczas spotkania z włoskim rządem w Rzymie.

Kardynał Pietro Parolin ogłosił decyzję w sprawie dołączenia Watykanu do Rady Pokoju Donalda Trumpa.

Sekretarz stanu wskazał na powody, dla których Stolica Apostolska nie zamierza uczestniczyć w inicjatywie.

Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ogłosił, że Watykan nie będzie uczestniczył w Radzie Pokoju. Jak podkreślił, wynika to ze "szczególnego charakteru" Stolicy Apostolskiej, który "oczywiście nie jest taki jak innych państw".

Słowa te padły podczas bilateralnego spotkania z rządem Włoch w Pałacu Borromeo, siedzibie ambasady Włoch przy Stolicy Apostolskiej, z okazji rocznicy podpisania Traktatów Laterańskich. W wydarzeniu uczestniczył także prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące udziału jako obserwatora w Radzie Pokoju, kardynał Parolin wskazał na "pewne punkty, które budzą wątpliwości".

Zaznaczył, że istnieją kwestie wymagające wyjaśnienia, a najważniejsze jest, że podejmowane są próby znalezienia odpowiedzi. "Jedną z naszych obaw jest to, że na arenie międzynarodowej to przede wszystkim ONZ powinna zarządzać takimi kryzysami. To jeden z punktów, na których szczególnie nam zależy" - podkreślił kardynał.

Pessymizm wobec sytuacji w Ukrainie

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej wyraził także zaniepokojenie sytuacją w Ukrainie, tuż przed czwartą rocznicą wybuchu wojny.

Kardynał Parolin przyznał, że "panuje znaczny pesymizm".

Po obu stronach nie widać realnych postępów w kwestii pokoju, a po czterech latach wciąż jesteśmy w tym samym punkcie. Mamy nadzieję, że dialogi przyniosą postęp, ale nie wydaje się, by były na to duże nadzieje czy oczekiwania - powiedział.

Kardynał Parolin podkreślił również dobre relacje z włoskim rządem. Podczas spotkania wyraził wdzięczność za uwagę, jaką rząd poświęca sprawom bliskim Kościołowi, takim jak polityka rodzinna, edukacja, niepełnosprawność czy sytuacja w więzieniach. Wskazał, że w tych obszarach prowadzone są wspólne prace i osiągnięto już pewne postępy.

Czym jest Rada Pokoju?

15 stycznia 2026 roku Trump ogłosił powstanie Rady Pokoju, a 22 stycznia w Davos przedstawiciele 20 państw podpisali Kartę Rady Pokoju. Rada ma charakter międzynarodowy, ale jej przewodnictwo i kluczowe decyzje pozostają w gestii prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Jej celem jest nadzorowanie powojennej odbudowy i transformacji w regionach objętych konfliktami, w szczególności w Strefie Gazy.

Jak wskazują jednak sceptycy wiele wskazuje na to, że inicjatywa ma być alternatywą dla dotychczasowych mechanizmów ONZ, które - zdaniem inicjatorów - okazały się nieskuteczne w rozwiązywaniu współczesnych kryzysów.