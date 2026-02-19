Funkcjonariusze objęli działaniami ponad 500 wytypowanych lokalizacji na terenie Polski i Ukrainy. Realizacje przeprowadzono jednocześnie.

Służby ujawniły także 74 magazyny służące do przechowywania gotowych substancji, ponad 20 tys. litrów prekursorów do produkcji narkotyków syntetycznych, ponad 220 kg alfa-PVP, ponad 150 kg amfetaminy, ponad 65 kg mefedronu w formie kryształu oraz 350 litrów w postaci płynnej, 47 kg marihuany, ponad 5 tys. tabletek MDMA i ponad 2 tys. tabletek ecstasy, 7 kg metamfetaminy.

W Polsce funkcjonariusze zlikwidowali dwa w pełni wyposażone, nielegalne laboratoria produkujące mefedron oraz alfa-PVP w ilościach hurtowych. Obiekty zlokalizowane były na terenie województw zachodniopomorskiego i podlaskiego.

Zatrzymano 6 osób

W sprawie zatrzymano 6 osób, które usłyszały zarzuty związane z produkcją oraz obrotem znacznymi ilościami środków odurzających.

W toku operacji rozbito również kanały sprzedażowe, zaplecze logistyczne oraz infrastrukturę komunikacyjną wykorzystywaną przez grupę. Działania służb doprowadziły do neutralizacji całej zorganizowanej struktury odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję syntetycznych narkotyków.

Była to jedna z najbardziej wymagających operacji ostatnich lat. Skala działań, liczba jednoczesnych realizacji oraz konieczność ścisłej synchronizacji czynności w dwóch państwach wymagały ogromnego zaangażowania i profesjonalizmu funkcjonariuszy. Efekt, który osiągnęliśmy, pokazuje, że konsekwentna praca operacyjna przynosi realne rezultaty. To również dowód na świetną robotę wykonaną przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki CBŚP oraz naszych partnerów z Ukrainy - zaznaczył podinsp. Michał Aleksandrowicz, Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.



