36 zlikwidowanych laboratoriów, setki przeszukań i tony zabezpieczonych substancji – to efekt jednej z największych operacji wymierzonych w podziemie narkotykowe w Europie Wschodniej. W skoordynowanej akcji udział wzięli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ukraińskiej policji - przy wsparciu Europolu – poinformował Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Jak przekazał szef MSWiA, funkcjonariusze zabezpieczyli ogromne ilości nielegalnych substancji oraz zlikwidowali aż 36 laboratoriów produkujących narkotyki. "To jedno z największych uderzeń w podziemie narkotykowe w Europie Wschodniej" - napisał Kierwiński na platformie X.
Akcja została przeprowadzona przez Centralne Biuro Śledcze Policji, a także policjantów z Ukrainy. Wszystko odbyło się przy wsparciu Europolu.