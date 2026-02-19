Będzie istotna korekta w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Krakowie. Prezydent Aleksander Miszalski ogłosił, że od 1 maja mieszkańcy nie będą już musieli płacić za parkowanie w niedzielę w centrum miasta. To prawdopodobnie odpowiedź na falę krytyki i rosnące niezadowolenie społeczne.

Prezydent Krakowa wycofuje się z kolejnej decyzji / Shutterstock

Wprowadzenie opłat za parkowanie w niedzielę w podstrefie A wywołało w ostatnich tygodniach ogromne emocje wśród mieszkańców Krakowa. Decyzja ta stała się jednym z głównych argumentów zwolenników organizacji referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.

Prezydent się tłumaczy

Aleksander Miszalski w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych przyznał, że decyzja o wprowadzeniu opłat w niedzielę miała na celu poprawę dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców centrum. Jednak, jak podkreślił, "w sprawie OPP poszliśmy o jeden krok za daleko".

Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie wystąpi do Rady Miasta z projektem uchwały, która zniesie niedzielne opłaty za parkowanie w podstrefie A.

Nowe zasady mają wejść w życie od 1 maja.

Mieszkańcy Krakowa będą mogli bezpłatnie parkować w centrum miasta w każdą niedzielę. Opłaty mają dotyczyć tylko przyjezdnych i turystów.

To już kolejna w ostatnim czasie zapowiedź zmian ze strony prezydenta Krakowa. Kilka dni temu Aleksander Miszalski ogłosił również korekty w zasadach funkcjonowania Strefy Czystego Transportu.

Referendum ws. odwołania Miszalskiego

Tymczasem zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta Krakowa nabierają tempa. Aleksander Miszalski nie może być już pewny swojej posady, tym bardziej, że zwolennicy odwołania polityka Koalicji Obywatelskiej zebrali już ponad 54 tysiące podpisów pod referendum w tej sprawie.

Minimalna liczba zebranych podpisów wymagana do przeprowadzenia referendum wynosi 58 355, co stanowi 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Krakowa.