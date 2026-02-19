27 lutego rusza nabór wiosennej odsłony regionalnego programu wsparcia turystyki. W ramach "Bonu Warmia Mazury 2026" można otrzymać do 500 zł dopłaty do co najmniej dwóch noclegów w województwie warmińsko-mazurskim. Czasu na decyzję jest niewiele - w poprzednich edycjach miejsca znikały w błyskawicznym tempie.
Samorząd województwa przeznaczył na program 2 mln zł. Środki podzielono na trzy miesiące:
- marzec - 700 tys. zł
- kwiecień - 1 mln zł
- maj - 300 tys. zł
Celem jest pobudzenie ruchu turystycznego poza sezonem oraz zachęcenie do krótkich, wiosennych wyjazdów.
Z bonu będzie można skorzystać od 2 marca do 17 maja 2026 r. Wyłączono jednak okres świąt wielkanocnych (4-6 kwietnia) oraz majówkę (1-3 maja).
Program skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających w Polsce - zarówno z regionu, jak i spoza niego. Warunki są jasno określone:
- należy założyć konto w serwisie bonwarmiamazury.pl
- zaakceptować zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur
- złożyć elektroniczny wniosek o bon
- zarezerwować co najmniej dwa noclegi w obiekcie zarejestrowanym w programie
- wskazać typ obiektu już na etapie składania wniosku
Dopłata przysługuje wyłącznie na pobyty w obiektach figurujących w oficjalnej bazie programu i tylko na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Maksymalna kwota wsparcia to 500 zł na osobę.
Do wyboru będą:
- bon 300 zł - do wykorzystania m.in. w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, na kempingach czy w gospodarstwach agroturystycznych
- bon 500 zł - przeznaczony do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych
- bon zniżkowy 10 proc.
O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność poprawnie złożonych wniosków. Trzeba się spieszyć.
Doświadczenia z poprzednich edycji pokazują, że zainteresowanie jest ogromne. W 2025 roku podobny program realizowało województwo podlaskie - podczas jednego z naborów pula miejsc wyczerpała się w kilka minut od uruchomienia rejestracji. Również jesienna edycja programu na Warmii i Mazurach przyciągnęła blisko 3,5 tysiąca uczestników.
Jak podkreśla marszałek województwa Marcin Kuchciński, pierwsze dane po jesiennej odsłonie wskazują na wzrost ruchu turystycznego poza sezonem, co przesądziło o kontynuacji projektu wiosną.
Proces podzielono na dwa etapy. Najpierw - od 9 do 20 lutego - do programu zgłaszały się obiekty noclegowe. Następnie, od 23 do 27 lutego, rejestrować mogą się uczestnicy. Rozpoczęcie generowania bonów zaplanowano 27 lutego między godziną 11 a 12.
Osoby, które brały udział w jesiennej edycji i mają już konto w systemie, nie muszą zakładać nowego - wystarczy zalogować się i zaakceptować regulamin wiosennej odsłony.