27 lutego rusza nabór wiosennej odsłony regionalnego programu wsparcia turystyki. W ramach "Bonu Warmia Mazury 2026" można otrzymać do 500 zł dopłaty do co najmniej dwóch noclegów w województwie warmińsko-mazurskim. Czasu na decyzję jest niewiele - w poprzednich edycjach miejsca znikały w błyskawicznym tempie.

Bon turystyczny / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Bon turystyczny. 2 mln zł na wiosenne wyjazdy

Samorząd województwa przeznaczył na program 2 mln zł. Środki podzielono na trzy miesiące:

marzec - 700 tys. zł

kwiecień - 1 mln zł

maj - 300 tys. zł

Celem jest pobudzenie ruchu turystycznego poza sezonem oraz zachęcenie do krótkich, wiosennych wyjazdów.

Z bonu będzie można skorzystać od 2 marca do 17 maja 2026 r. Wyłączono jednak okres świąt wielkanocnych (4-6 kwietnia) oraz majówkę (1-3 maja).

Bon turystyczny. Kto i na jakich zasadach może skorzystać?

Program skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających w Polsce - zarówno z regionu, jak i spoza niego. Warunki są jasno określone:

należy założyć konto w serwisie bonwarmiamazury.pl

zaakceptować zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur

złożyć elektroniczny wniosek o bon

zarezerwować co najmniej dwa noclegi w obiekcie zarejestrowanym w programie

wskazać typ obiektu już na etapie składania wniosku

Dopłata przysługuje wyłącznie na pobyty w obiektach figurujących w oficjalnej bazie programu i tylko na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Maksymalna kwota wsparcia to 500 zł na osobę.

Do wyboru będą:

bon 300 zł - do wykorzystania m.in. w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, na kempingach czy w gospodarstwach agroturystycznych

bon 500 zł - przeznaczony do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych

bon zniżkowy 10 proc.

O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność poprawnie złożonych wniosków. Trzeba się spieszyć.

Doświadczenia z poprzednich edycji pokazują, że zainteresowanie jest ogromne. W 2025 roku podobny program realizowało województwo podlaskie - podczas jednego z naborów pula miejsc wyczerpała się w kilka minut od uruchomienia rejestracji. Również jesienna edycja programu na Warmii i Mazurach przyciągnęła blisko 3,5 tysiąca uczestników.

Jak podkreśla marszałek województwa Marcin Kuchciński, pierwsze dane po jesiennej odsłonie wskazują na wzrost ruchu turystycznego poza sezonem, co przesądziło o kontynuacji projektu wiosną.

Bon turystyczny. Dwa etapy rejestracji

Proces podzielono na dwa etapy. Najpierw - od 9 do 20 lutego - do programu zgłaszały się obiekty noclegowe. Następnie, od 23 do 27 lutego, rejestrować mogą się uczestnicy. Rozpoczęcie generowania bonów zaplanowano 27 lutego między godziną 11 a 12.

Osoby, które brały udział w jesiennej edycji i mają już konto w systemie, nie muszą zakładać nowego - wystarczy zalogować się i zaakceptować regulamin wiosennej odsłony.