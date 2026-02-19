Na rynku w Broniszach (Mazowieckie) pojawiły się już pierwsze oznaki wiosny - polskie ogórki gruntowe. "Ich cena 'na wejściu' jest oczywiście wysoka i wynosi 35 zł/kg" - mówi ekspert rynku Maciej Kmera i zaznacza, że utrzymująca się od dwóch miesięcy zimowa pogoda skutecznie "zamroziła" ceny krajowych warzyw gruntowych, zaś mróz i śnieg ograniczył zakupy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sprzedawcy na rynku w Broniszach z niecierpliwością wypatrują pierwszych oznak wiosny. Trwająca od kilku tygodniu mroźna i śnieżna zima skutecznie ogranicza działanie bazarków i straganów, a co za tym idzie popyt - powiedział ekspert.

Jak mówił, "zimowa pogoda skutecznie zamroziła ceny gruntowych warzyw krajowych, które weszły w sezon zimowy 2025/2026 z 35 proc. obniżką cen w porównaniu z 2024 rokiem". Wyjaśnił, że wysoka podaż - to skutek większych areałów upraw i wyjątkowo sprzyjającej pogody latem 2025 roku.

Ceny krajowych warzyw

Ceny nielicznych o tej porze krajowych warzyw spod osłon czyli pomidorów w typie malinowym, i sałat masłowych nie odbiegają od średniej wieloletniej, ale ceny ogórków szklarniowych w drugiej połowie lutego br. biją rekordy, są one droższe średnio o 43 proc. r/r . Jest to wywołane mniejszą podażą, opóźnionym dojrzewaniem oraz mniejszą podażą ogórków importowanych z rejonu Morza Śródziemnego z powodu ciemnej, zimnej i mokrej zimy - zaznaczył Kmera.

Pierwszą oznaką zbliżającej się wiosny jest pojawienie się ogórków krajowych w typie gruntowym, ich cena "na wejściu" jest oczywiście wysoka i wynosi 35 zł/kg - poinformował ekspert.

O zbliżającej się wiośnie świadczy również pojawienie się młodych ziemniaków z Egiptu w cenie 3 zł/kg, co jest silną konkurencją dla ziemniaków sprowadzanych z Cypru, które są o 30 proc. droższe.



Spadek cen warzyw importowanych

W trzecim tygodniu lutego odnotowano spadek cen warzyw importowanych, głównie z Hiszpanii, Włoch i Turcji. Przez ostatnie 40 dni ich ceny utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie, nawet o 40 procent wyższym niż przed rokiem.

Obecnie wartość koszyka warzyw importowanych spadła do poziomu 20 procent powyżej ubiegłorocznych cen. Największe wzrosty odnotowano w przypadku cukinii (+110 procent), papryki (+70 procent) oraz bakłażanów i sałat (+65 procent).

Wysokie ceny cytrusów

Silne mrozy ograniczają podaż owoców krajowych oferowanych bezpośrednio przez sadowników sprzedających z samochodów. Obecnie ceny są bardzo zróżnicowane, uzależnione od odmiany, kalibru, skali zakupu czy jakości owoców. Ich cena kształtuje się na poziomie 2-5 zł/kg.

Utrzymująca się niesprzyjająca pogoda na południu UE wpłynęła również na niższą podaż owoców cytrusowych, co objawia się wyższymi cenami Np. mandarynki na rynku hurtowym w Broniszach są o 40 proc. droższe niż rok wcześniej. Cena mandarynek waha się od 5,5 - 15 zł/kg.