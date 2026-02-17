Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie wyjazdu na spotkanie inaugurujące Radę Pokoju. 19 lutego w Waszyngtonie prezydenta będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
- Karol Nawrocki zdecydował, że nie pojedzie na inaugurację Rady Pokoju w Waszyngtonie 19 lutego.
- Prezydenta RP będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.
- Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska nie wyśle żołnierzy do Strefy Gazy i nie będzie współfinansować inwestycji w tym regionie.
"W czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz" - napisał na platformie X Leśkiewicz.