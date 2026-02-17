Tusk: W charakterze obserwatora

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu głos w sprawie Rady Pokoju zabrał premier Donald Tusk.

Rada Pokoju prezydenta Trumpa zbiera się w Waszyngtonie. Jak już wielokrotnie informowaliśmy polską opinię publiczną, naszych partnerów i także prezydenta, rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju. Ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta będzie miała charakter obserwacyjny, a więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach - powiedział Tusk.

Jak zaznaczył, "sprawę trzeba postawić jasno i chyba dość kategorycznie i precyzyjnie". Po pierwsze Polska na pewno nie zamierza i nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy. Mamy swoje problemy bezpieczeństwa, nikomu nie muszę tłumaczyć, na czym jesteśmy skoncentrowani, na czym skoncentrowana jest polska armia i polskie wojsko. Polska także nie jest zainteresowana współfinansowaniem przedsięwzięć deweloperskich na terenie Gazy - stwierdził szef rządu.

Podkreślił, że "pieniądze są potrzebne na inwestycje w naszych miastach".

Bielan: Prezydent powinien pojechać na Radę Pokoju

Zdaniem Adama Bielana, który był we wtorek gościem Porannej rozmowy w RMF FM , prezydent Karol Nawrocki powinien pojechać na spotkanie Rady Pokoju.

Tak, dlatego że udział w Radzie Pokoju - mam nadzieję, że ostatecznie rząd się na to zgodzi - nic nas nie kosztuje, nie kosztuje nas finansowo, nie kosztuje nas politycznie. A to jest kolejna platforma do kontaktu z naszym najważniejszym sojusznikiem i wpływania na tego sojusznika w ważnych dla Polski kwestiach. Na przykład w tej chwili zapadają w Waszyngtonie ostateczne decyzje co do liczebności żołnierzy amerykańskich na kontynencie europejskim. Czy ta liczba zostanie ścięta? Mniej więcej mamy 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich w tej chwili na kontynencie. A jeżeli tak, jeżeli będzie obniżona, które państwa na tym stracą, a które być może zyskają - mówił europoseł PiS.

Rada Pokoju. Zaproszenie dla Polski

Premier w minioną środę poinformował, że polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, zaplanowane na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych. Tusk oświadczył też wówczas, że Polska w obecnych okolicznościach nie przystąpi do prac Rady.

Kwestia zaproszenia Polski do Rady Pokoju była jednym z głównych tematów zwołanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w ubiegłą środę.