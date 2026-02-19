Kierowcy podróżujący w czwartek autostradą A4 w kierunku Wrocławia muszą przygotować się na utrudnienia. Między godz. 10:00 a 15:00, jezdnia autostrady w stronę Wrocławia będzie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy 55. a 56. kilometrem. Informację tę przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu. Z jakiego powodu autostrada jest nieprzejezdna?

/ KPP w Bolesławcu / Facebook

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Ważna informacja dla kierowców. W czwartek (19 lutego) jezdnia autostrady A4 w stronę Wrocławia od godz. 10.00 jest zamknięta. Ponownie zostanie otwarta dopiero po godz. 15.00.



Jak wyjaśnia policja, utrudnienia w ruchu występują na odcinku między 55. a 56. kilometrem trasy i są związane z koniecznością usunięcia powypadkowego pojazdu ciężarowego.

Prace prowadzone w tym miejscu wymagają całkowitego wstrzymania ruchu. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania i poleceń funkcjonariuszy obecnych na miejscu.

Objazdy i zalecenia dla kierowców

Aby zminimalizować utrudnienia, policja przygotowała zalecane objazdy dla podróżujących.

Kierowcy jadący autostradą A4 powinni zjechać na węźle Łąka w kierunku Bolesławca

Osoby korzystające z autostrady A18 powinny wybrać zjazd na węźle Golnice w kierunku Bolesławca

Zalecany powrót na autostradę A4 to węzeł Krzywa.

"Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb pracujących na miejscu. Prosimy o uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży" - czytamy we wpisie KPP w Bolesławcu na Facebooku

Służby przypominają, by przed wyjazdem sprawdzić aktualne informacje o sytuacji na drogach i w miarę możliwości wybrać inne trasy.

