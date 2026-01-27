Jestem przekonany, że powinniśmy być członkiem Rady Pokoju. Zawsze warto być przy stole – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin. Były wicepremier zwrócił uwagę, że "twardy zawodnik" Karol Nawrocki jest potrzebny w związku z tym, "co wyprawia Donald Tusk".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Sasin: Powinniśmy być członkiem Rady Pokoju

Tragedia w Ustce. Sasin: Co się dzieje w służbach?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o tragedię w Ustce, gdzie funkcjonariusz SOP zaatakował nożem pięcioro członków swojej rodziny. Zmarła 4-letnia dziewczynka . Niewiele na ten temat wiemy, rzecz jest o tyle niezwykła, że zbrodni dopuścił się funkcjonariusz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, więc na pewno wszystko musi być dogłębnie wyjaśnione, czy wszystkie procedury w służbie zadziałały - mówił Sasin.

Można zadać pytanie, czy rząd, czy minister spraw wewnętrznych panuje nad tym, co się dzieje w służbach - powiedział poseł PiS, przywołując inny, niedawny przypadek gwałtu na funkcjonariuszce w policji.

"Gorszący spór o ambasadorów"

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim . Dobrze by było, żeby gorszący spór o ambasadorów się skończył. Spór wywołała rządząca większość, wywołał Donald Tusk, odwołując w sposób całkowicie nieuzasadniony ambasadorów, którzy mieli swoje kadencje tylko dlatego, że byli powołani przez poprzedni rząd - mówił Sasin.

Czy jest szansa, że ten spór się zakończy? Nie wiem, to tak naprawdę zależy od rządu. Ze strony pana prezydenta, jestem o tym przekonany, jest ta świadomość, że tak kluczowe placówki, jak chociażby placówka w Waszyngtonie, musi być placówką w pełni funkcjonującą, a nie tak jak dzisiaj - podkreślił.

Karol Nawrocki kontra Donald Tusk

Jak Sasin nie do końca wierzy w odwilż w relacjach między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. Nie uważam, aby pan prezydent Nawrocki mógł uznać, że to jest jakaś nowa jakość - mówił gość RMF FM, stwierdzając, że "Tusk się zmienił, a może jest dziś jeszcze gorszy".

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że prezydent też potrafi być tu twardym zawodnikiem. I bardzo dobrze, bo takiego twardego zawodnika dzisiaj na to, co Tusk wyprawia w Polsce, potrzeba - stwierdził polityk PiS.

Polska w Radzie Pokoju?

Jestem przekonany, że powinniśmy być członkiem Rady Pokoju - powiedział Sasin.

Jesteśmy w takiej sytuacji międzynarodowej, w jakiej jesteśmy, a Polska ze swoich doświadczeń, również historycznych, powinna wyciągnąć moim zdaniem taki wniosek, że zawsze warto być przy stole, tam, gdzie będą zapadały ważne decyzje, niezależnie w jakim formacie to decyzje będą zapadały - dodał.

To nie oznacza, że się z tymi wszystkimi decyzjami musimy zgadzać, akceptować - mówił.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.