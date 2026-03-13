"Niemcy spłacą nam reparacje wojenne, a my zainwestujmy te środki w bezpieczeństwo" - zaproponował prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami powiatu kieleckiego w Chmielniku w Świętokrzyskiem. To jego pierwsze wystąpienie po tym, jak wczoraj ogłosił weto do ustawy o unijnym programie SAFE, z którego do Polski miały trafić 44 miliardy euro, czyli ponad 183 mld zł niskooprocentowanej pożyczki na dozbrojenie.

Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu kieleckiego w Chmielniku, 13 marca 2026 / Leszek Szymański / PAP

Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Chmielnika, gdzie skrytykował zawetowaną przez siebie ustawę o unijnym programie SAFE.

Zaapelował o szybkie rozpatrzenie jego alternatywnego projektu "polski SAFE 0 proc." i powrócił do tematu reparacji wojennych od Niemiec.

Zaproponował, że owe reparacje wojenne powinny zostać przeznaczone na wsparcie polskiej zbrojeniówki.

Gdzie konkretnie miały trafić pieniądze? Jakie kroki po prezydenckim wecie podjął rząd? O tym poniżej.

Jak oceniacie decyzję Karola Nawrockiego? O to pytamy Was w ankiecie.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wraca temat reparacji wojennych od Niemiec

O godz. 17.00 w Chmielniku w województwie świętokrzyskim rozpoczęło się spotkanie Karola Nawrockiego z mieszkańcami powiatu kieleckiego. Prezydenta, a także szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza zaproszono do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego. Nawrocki sporo czasu poświęcił zawetowanej wczoraj ustawie o unijnym programie SAFE.

Zaciągnięcie zobowiązania do 2070 roku jest zobowiązaniem zbyt poważnym. Aby podpisać taki kredyt, nie mając świadomości tego, jak będzie wyglądało ryzyko walutowe w kolejnych latach, jak będzie wyglądała Unia Europejska (...), podpisanie takiego zobowiązania jest bardzo trudne do zaakceptowania pod względem konstytucyjnym, ustrojowym, ale i logicznym (...), dlatego decyzja mogła być wyłącznie jedna (...). Decyzje dotyczące polskiego bezpieczeństwa są decyzjami zwierzchnika sił zbrojnych, a nie Brukseli - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki nie mówił już wiele o swojej wcześniejszej alternatywnej propozycji, tzn. "polskim SAFE 0. proc.", o którym informował razem z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Kolejny raz zaapelował jednak do marszałka Sejmu, żeby jego projektem "SAFE 0 proc." jak najszybciej zajęli się posłowie. Wrócił natomiast do kwestii reparacji wojennych od Niemiec, twierdząc, że to również z tego powinna być dofinansowana nasza zbrojeniówka.

Skoro jest tak wielka troska o rozwój Polskich Sił Zbrojnych, to czy nie powinniśmy w końcu zrealizować planu, w którym Niemcy zaczynają Polsce spłacać reparacje, a my inwestujemy te środki w bezpieczeństwo? Muszę państwu powiedzieć, że kanclerz Merz odnosił się do mojego pomysłu ze zrozumieniem (...). Możemy rozpocząć ten proces właśnie z niemieckich inwestycji, z niemieckiego budżetu państwa w sprzęt dla polskiej armii i wschodniej flanki NATO. I to chcę premierowi Tuskowi powiedzieć - mówił Nawrocki w Chmielniku.

Gdzie miały trafić pieniądze z SAFE?

Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję w czwartkowym orędziu - w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO. W ramach unijnej pożyczki z programu SAFE sama Huta Stalowa Wola miała szansę otrzymać ponad 20 miliardów złotych. Pieniądze miały trafić też m.in. do Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy, spółki Jelcz w Jelczu-Laskowicach, Zakładów Mechanicznych Tarnów, Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle, Stomil Poznań, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM w Bydgoszczy czy PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni.

"Pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ustawa o bezpieczeństwie państwa jest zawetowana przez Prezydenta RP. To wyprowadzenie dział nie w kierunku wrogów, tylko w kierunku sojuszników" - tak z kolei decyzję Karola Nawrockiego skomentował w dzisiejszej Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Dzisiaj Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyraził brak zaufania wobec Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Szefa Agencji Uzbrojenia, liczę że oficerowie zachowają się jak należy" - skomentował były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni rezerwy Mirosław Różański, nawiązując do tego, że to wojsko - a nie politycy - ułożyło "listę zakupów" dla naszej zbrojeniówki.

Ankieta Karol Nawrocki zdecydował, że zawetuje ustawę wprowadzającą program SAFE. Czy Twoim zdaniem decyzja prezydenta jest słuszna? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Karol Nawrocki zdecydował, że zawetuje ustawę wprowadzającą program SAFE. Czy Twoim zdaniem decyzja prezydenta jest słuszna? tak 27.4% nie 68.1% nie mam zdania 4.5%

głosów: 780

Mimo prezydenckiego weta polska obronność ma jednak dostać duży zastrzyk finansowy na dozbrojenie. Kancelaria premiera poinformowała, że rząd upoważnił w piątek ministrów: obrony narodowej oraz finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE , a w Monitorze Polskim opublikowano już tę uchwałę .