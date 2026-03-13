"Uważam, że weto prezydenta Nawrockiego to jest weto imienia Ursuli von der Leyen i urzędników komisji europejskiej, którzy szantażowali w kampanii parlamentarnej rząd Prawa i Sprawiedliwości i rząd Zjednoczonej Prawicy, to oni doprowadzili do tego, że wyborcy prawicy nie ufają już Unii Europejskiej" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, były szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jeżeli Niemcy odrzucają program SAFE, bo twierdzą, że potrafią pożyczyć się taniej i wtedy opinia europejska bije im brawo, jacy Niemcy są wspaniali (...) to dlaczego odmawiamy prezydentowi Nawrockiemu i szefowi NBP możliwości tańszego pożyczenia pieniędzy. Tu też powinny być brawa, tutaj jest pewna niekonsekwencja - tłumaczył Mastalerek.

W tym momencie gospodarz rozmowy, Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej twierdzą, że pieniędzy zaproponowanych w "polskim SAFE" nie ma i są one wirtualne.

Jak stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM, pieniądze z unijnego programu SAFE, to niejedyne fundusze, po które można sięgnąć.

