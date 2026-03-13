Islamski Ruch Oporu w Iraku ogłosił natomiast w komunikacie, że zestrzelił samolot KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju".

Proirańska grupa przyznała się wcześniej do ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku.

KC-135 to samolot używany do powietrznego tankowania innych samolotów. Jest to co najmniej czwarty samolot stracony przez USA w trakcie trwającej wojny z Iranem.

Załoga rozbitego tankowca składała się co najmniej z pięciu osób - podała agencja AP, powołując się na anonimowego urzędnika amerykańskiego. Nie jest jasne, czy członkom załogi udało się uratować. Dowództwo CENTCOM ogłosiło, że trwa akcja ratownicza.

Iran i sponsorowani przez niego bojownicy w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe w rejonie Zatoki Perskiej oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w okolicznych państwach w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu.

Tankowce - powietrzne stacje paliw kluczowe dla operacji wojskowych

Tankowce odgrywają kluczową rolę w działaniach wojskowych, zapewniając paliwo myśliwcom i bombowcom w trakcie długodystansowych misji. Dzięki nim samoloty bojowe mogą pokonywać ogromne odległości i docierać do celów oddalonych nawet o tysiące kilometrów bez konieczności lądowania.

Operacje tankowania w powietrzu to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Często jednocześnie w powietrzu znajduje się wiele samolotów, z których każdy wymaga uzupełnienia paliwa.

Samo tankowanie odbywa się w bardzo niewielkiej odległości od tankowca. Z maszyny wysuwana jest specjalna sonda, którą następnie opuszcza się w kierunku samolotu odbierającego paliwo. Pilot takiej maszyny musi precyzyjnie ustawić swoją pozycję, korzystając z systemu świateł umieszczonego pod tankowcem.

Światła te wskazują pilotowi, czy powinien zbliżyć się, oddalić lub zmienić pozycję, tak aby sonda mogła dosłownie "podłączyć się" do samolotu. Po nawiązaniu kontaktu rozpoczyna się przesył paliwa, który zwykle trwa kilka minut.

W tym czasie samoloty lecą zaledwie kilka stóp od siebie. Operacje te często odbywają się także w nocy, co dodatkowo zwiększa poziom trudności.

Pilot odbierający paliwo musi wykazać się dużymi umiejętnościami, utrzymując kontakt z sondą - a w niektórych przypadkach także z tzw. lotnią hamującą w kształcie niewielkiego wahadłowca. Dodatkowym utrudnieniem bywa obecność innych samolotów wykonujących podobne manewry w tej samej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że jedno z ostatnich zdarzeń związanych z tankowaniem w powietrzu miało miejsce nad Irakiem.

Załoga samolotu tankującego KC-135 składa się zazwyczaj z co najmniej trzech osób: pilota, drugiego pilota oraz operatora wysięgnika odpowiedzialnego za sam proces przekazywania paliwa.

Według Sił Powietrznych USA Dowództwo Mobilności Powietrznej dysponuje flotą niemal 400 tankowców, które wspierają operacje lotnicze na całym świecie.