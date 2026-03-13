Amerykański tankowiec powietrzny KC-135 został zestrzelony w zachodniej części Iraku przez proirańskie bojówki - przekazała w nocy z czwartku na piątek agencja Reutera. W zdarzeniu brały udział dwa samoloty, z których drugi wylądował bezpiecznie.
- Proirańska grupa Islamski Ruch Oporu twierdzi, że zestrzeliła amerykański powietrzny tankowiec KC-135 nad zachodnim Irakiem "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej kraju".
- Na pokładzie było co najmniej pięć osób; trwa akcja ratownicza. Według doniesień to co najmniej czwarty amerykański samolot utracony w trwającej wojnie z Iranem.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało w czwartek o stracie powietrznego tankowca KC-135, zaznaczając jednak, że nie doszło do tego w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sprzymierzonych.