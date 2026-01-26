Policjanci z Lęborka (woj. pomorskie) zatrzymali 19-letnią matkę 1,5-rocznej dziewczynki i jej 22-letniego partnera. Oboje odpowiedzą za znęcanie się nad dzieckiem. Grozi im do 8 lat więzienia.

Sygnał o tym, że 1,5-roczna dziewczynka może być ofiarą przemocy, policjanci dostali od pracownicy ośrodka pomocy społecznej. To ona zwróciła uwagę na siniaki na twarzy dziecka. Partner matki twierdził, że dziewczynka wypadła z łóżeczka i poobijała się w czasie nauki chodzenia. Kobieta nie uwierzyła w jego tłumaczenie.

Policjanci zatrzymali najpierw 19-letnią matkę dziewczynki, a kilka godzin później - jej 22-letniego partnera. Dziecko trafiło do szpitala. Lekarze ustalili, że jego życie nie jest zagrożone. Trafiło pod opiekę rodziny zastępczej.

22-latek odpowie za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziewczynką. Miał bić ją otwartą dłonią w głowę i inne części ciała. Dodatkowo swoim głośnym zachowaniem uniemożliwiał jej odpoczynek.

19-latka również odpowie za znęcanie się nad dzieckiem - kobieta w żaden sposób nie reagowała na przemoc wobec swojej córki.

Para została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Matce dziewczynki i jej partnerowi grozi do 8 lat więzienia.